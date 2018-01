L'Égypte à l'honneur du 24e Salon International de l'Édition et du Livre de Casablanca

LIVRE - Le Salon International de l'Édition et du Livre de Casablanca revient pour une 24e édition qui se tiendra du 8 au 18 février. Cette année, l'Egypte sera l'invitée d'honneur, a annoncé le ministère de la Culture et de la Communication.

La direction du livre, des bibliothèques et des archives au ministère, en coordination avec le ministère égyptien de la culture, ont élaboré un programme axé sur les relations maroco-égyptiennes. La question de la culture, la problématique de la philosophie et le rôle de l'écrivain égyptien Jamal El Ghitani seront abordés.

Au programme également, les spécificités de l'expérience romancière de l'Égypte et du Maroc, les nouvelles égyptiennes, les présentations des livres, les lectures poétiques et l'art populaire égyptien.Plusieurs écrivains, romanciers et chercheurs égyptiens prendront part à cette édition.

L’Afrique a été célébrée lors de l'édition précédente, qui avait invité les onze États membres de la Communauté Economique de l'Afrique Centrale (CEEAC). Près de 345.830 visiteurs avaient parcouru les allées du salon.