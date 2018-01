ISIE: 5891 nouveaux inscrits au registre électoral

Plus de 5 mille nouveaux électeurs se sont inscrits durant la période complémentaire allant du 19 décembre au 6 janvier 2018. C’est ce qu’a annoncé le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, dans une déclaration à Shems Fm.

Au cours de cette période exceptionnelle, 8396 enregistrements ont été effectués, a-t-il précisé en ajoutant que 5891 sont des nouvelles inscriptions et 2495 sont des mises à jour.

Il a noté que le rythme des inscriptions s’est nettement amélioré lors des derniers jours. “Le jour de la clôture, nous avons reçu 3100 inscriptions” a-t-il indiqué.

Le président de l’ISIE a dressé un état des lieux chiffré des 5.369.843 électeurs qui devront se présenter aux urnes le 6 mai 2018. Il a indiqué que 2 millions des électeurs -soit 37% du nombre total des inscrits dans le registre électoral- sont âgés entre 41 et 60 ans. “En seconde position arrivent ceux qui ont entre 18 et 35 ans” a-t-il noté en précisant qu’ils représentent 1.753.788 d’électeurs, soit 33% du total d’inscrits. Tandis que le nombre des électeurs âgés de plus de 60 ans frôle le million. Quant à ceux qui sont entre 36 et 40 ans, ils sont loin derrière et ne dépassent pas les 590.280 électeurs.

Le président de l’ISIE a rappelé que le 6 janvier la phase d’inscription des électeurs a été clôturée. Concernant les listes souhaitant se porter candidates aux élections, le dernier délai pour déposer la liste sera d'une semaine entre le 15 et le 22 février 2018.

La campagne électorale débutera pour sa part le 14 avril au se terminera le 04 mai à minuit, rapporte l’ISIE.

Les résultats préliminaires seront annoncés le mercredi 09 mai tandis que les résultats définitifs, eux seront annoncés le 13 juin.

Le 16 décembre dernier, l'ISIE a annoncé un énième report des élections municipales et ce après une réunion de concertation tenue entre l'instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et les différents acteurs politiques.

Initialement prévues en décembre 2017, elles ont été reportées une première fois en mars 2018 avant d'être à nouveau reportées pour le mois de mai.