Le téléphérique de Tlemcen remis en service en juillet prochain

Le téléphérique de Tlemcen, qui fait l'objet actuellement de travaux de rénovation et de maintenance, sera remis en service juillet prochain, a-t-on appris lundi du directeur des Transports de la wilaya, Noureddine Attar.

Les travaux de rénovation et de maintenance, lancés en novembre 2016, portent sur le renouvellement des câbles dont la durée de validité a expiré et le changement des cabines par d’autres plus spacieuses, selon la même source.

Cette opération de rénovation, qui a nécessité une enveloppe d'un milliard DA, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la société française ayant réalisé le métro d’Alger. Des travaux de rénovation des câbles sont en cours, en attendant la mise en place des cabines.

Attar Noureddine a souligné que la mise en service du téléphérique permettra de renouer avec l’activité du plateau "Lalla Setti" au profit des familles, des touristes et autres visiteurs de cet espace.

Réalisé en 2009 par une société suisse, le téléphérique s’étend sur une distance de 1,5 km, s'ébranlant du Grand bassin de Tlemcen pour aboutir sur le plateau "Lalla Setti". Il assure le transport de plus de 1,100 million de passagers par an.

