"Lady Bird" et "3 Billboards" triomphent aux Golden Globes, le palmarès complet

GOLDEN GLOBES - Un peu plus de deux mois avant les Oscars, les Golden Globes étaient remis dans la nuit du 7 au 8 janvier, à Los Angeles. Une cérémonie au cours de laquelle le noir était partout pour signifier que "c'est fini", le harcèlement sexuel n'a plus sa place à Hollywood, et où les prises de parole pour réclamer plus d'égalité entre les sexes se sont multipliées.

Du côté des lauréats, deux films se sont particulièrement distingués pour ce qui est du cinéma: "3 Billboards, les panneaux de la vengeance", de Martin McDonagh, l'histoire d'une femme (jouée par Frances McDormand) qui réclame justice après la mort de sa fille, et "Lady Bird", de Greta Gerwig, dans lequel une jeune femme incarnée par Saoirse Ronan cherche à s'émanciper en partant faire des études. À noter que les héroïnes des deux films ont reçu une statuette pour leur performance.

Grand favori de la cérémonie, "La forme de l'eau", réalisé par Guillermo del Toro a pour sa part raflé deux prix, celui du meilleur réalisateur pour le cinéaste mexicain et celui de la musique pour le compositeur français Alexandre Desplat, qui emporte décidément tout sur son passage.

Pour la télévision, la mini-série "Big Little Lies" a été primée à quatre reprises, soit mieux que la très médiatisée "Servante écarlate", deux récompenses. Encore méconnu dans l'hexagone, le programme d'Amazon "The Marvelous Mrs. Maisel" a lui aussi reçu deux trophées au cours de la soirée.

Retrouvez ci-dessous le palmarès complet de la 75e cérémonie de Golden Globes:

Cinéma:

Meilleur film dramatique: "3 Billboards - Les panneaux de la vengeance"

Meilleure comédie: "Lady Bird"

Meilleur réalisateur: Guillermo del Toro, pour "La forme de l'eau"

Meilleur acteur dramatique: Gary Oldman, pour "Les heures sombres"

Meilleure actrice dramatique: Frances McDormand, pour "3 Billboards - Les panneaux de la vengeance"

Meilleur acteur dans une comédie: James Franco, pour "The Disaster Artist"

Meilleure actrice dans une comédie: Saoirse Ronan, pour "Lady Bird"

Meilleur acteur dans un second rôle: Sam Rockwell, pour "3 Billboards - Les panneaux de la vengeance"

Meilleure actrice dans un second rôle: Allison Janney, pour "Moi, Tonya"

Meilleur film en langue étrangère: "In the Fade"

Meilleur film d'animation: "Coco"

Meilleur scénario: "3 Billboards - Les panneaux de la vengeance"

Meilleure musique: Alexandre Desplat, pour "La forme de l'eau"

Meilleure chanson: "This is me", dans "The greatest showman"

Télévision:

Meilleure série dramatique: "La servante écarlate"

Meilleur acteur dans une série dramatique: Sterling K. Brown, pour "This is us"

Meilleure actrice dans une série dramatique: Elisabeth Moss, pour "La servante écarlate"

Meilleure série comique: "The Marvelous Mrs. Maisel"

Meilleur acteur dans une série comique: Aziz Ansari, pour "Master of None"

Meilleure actrice dans une série comique: Rachel Brosnahan, pour "The Marvelous Mrs. Maisel"

Meilleur film de télévision ou mini-série: "Big Little Lies"

Meilleur acteur dans une mini-série ou un film de télévision: Ewan McGregor, pour "Fargo"

Meilleure actrice dans une série télévisée ou un film de télévision: Nicole Kidman, pour "Big Little Lies"

Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série ou un film de télévision: Alexander Skarsgard, pour "Big Little Lies"

Meilleure actrice dans une série télévisée ou un film de télévision: Laura Dern, pour "Big Little Lies"

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.