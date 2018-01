MUSIQUE- Taher Khmiri, Hedi Jouini, Naâma , Ridha Khouini, Toaoufik Boughdir, Khaled Tlatli, Ridha Galai et tant d'autres. Des journalistes, des écrivains, des musiciens et des chanteurs qui ont fait les belles heures de la chanson tunisienne à l'aune de l'indépendance. La télévision nationale lève le voile sur les visages d'un monde révolu dans un documentaire inédit. (vidéo ci-dessous)

Entre le mezoued, la musique populaire, les chants soufis...la chanson tunisienne offrait une pléiade de rythmes et d'univers. La chanson tunisienne, c'était aussi des lieux mythiques autour de la médina, le Café de Paris, l'Univers, le Maghreb, la Rotonde, etc. Ce monde était agité par les tourments et les défis d'une époque où bouillonnait ensemble des courants idéologiques et artistiques.

Le HuffPost Tunisie vous propose de redécouvrir quelques tubes qui ont fait la gloire de la chanson tunisienne:

