Délivrer les actes de propriété des logements pour les bénéficiaires une priorité des autorités

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé lundi à Alger, que la délivrance d'actes de propriété aux bénéficiaires des différentes formules de logement, depuis des années, est "une priorité".

A ce titre, il sera procédé en collaboration avec les wilayas, à un recensement au cours du 1er trimestre de l'année 2018, en vue de déterminer le nombre de bénéficiaires de logement qui ne disposent pas à ce jour d'actes de propriété, a indiqué le ministre lors d'une réunion avec les directeurs du logement des wilayas.

Selon les dernières statistiques, plus de 100 000 citoyens qui ouvrent droit à ce document, ne le possèdent pas.

Le ministre a, par ailleurs, donné des instructions aux directeurs en vue d'oeuvrer à la réalisation de groupements résidentiels ruraux organisés, en concertation avec les wilayas concernées et de consacrer une partie du budget de la wilaya à l'aménagement extérieur de ces groupements.

M. Temmar a, par ailleurs, instruit les cadres de créer avant fin janvier, un registre national des promoteurs publics, bureaux d'études, entreprises de réalisation et entreprises de production des matériaux de construction, et de le lui remettre.

Cela permettra au ministère de suivre le travail et les réalisations de chaque catégorie et l'avancement des travaux dans chaque wilaya. Le ministère pourra ainsi évaluer les efforts des uns et des autres et mettre fin à l'anarchie.

M. Temmar a également insisté sur la nécessité de contrôler les réalisations des promoteurs indépendants, d'intervenir pour régler les problèmes qui pourraient survenir entre eux et les citoyens et de les soumettre à un contrôle conformément à la loi.

"Le permis de construire sera dorénavant soumis à un contrôle plus strict".

Le bilan des réalisations des promoteurs indépendants et privés, notamment dans les grandes wilayas, figurera dans les statistiques du secteur de l'Habitat.

