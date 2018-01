Un chef américain poste la photo d'un supposé couscous et inspire des réactions hilarantes

INSOLITE - Décidément, le couscous est bien une vache sacrée de la gastronomie nord-africaine. Après la page Facebook Tasty et son interprétation controversée (et très drôle) du couscous, c'est au tour du chef américain Frankie Celenza de faire les frais de la fureur des puristes du plat. Ce dernier, qui anime une émission de cuisine sur YouTube intitulée "Frankie cooks", et est par ailleurs contributeur pour le HuffPost américain, a posté sur Twitter la photo d'un plat à base de semoule, accompagné de noix de cajou et de tomates entières, avec pour texte le simple hashtag #Couscous.

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes crient au blasphème culinaire. Mi-scandalisés, mi-amusés, ils sont en effet nombreux à avoir réagi à cette publication avec beaucoup d'humour:

Salade niçoise pic.twitter.com/RJoXzhxfgr — Miles Benz (@Milesbenz8074) 7 janvier 2018

Boeuf bourguignon avec son gratin dauphinois 😋 pic.twitter.com/anbBbzYJTw — 🐻l'ourse💜 🕊️💕 (@lemonade1328) 8 janvier 2018

George Clooney pic.twitter.com/WrdFaUnmaQ — ماشي أنا (@Max2k33) 7 janvier 2018

De son côté, le cuisinier a fait son mea culpa sur le réseau social, en demandant notamment aux internautes comment améliorer la recette:

Alight #couscous people what did I do wrong? Genuinely want to do it right — Frankie Celenza (@frankiecooks) 8 janvier 2018

"Okay les amateurs de couscous, où est-ce que j'ai fait une erreur? Je veux sérieusement le faire correctement."

On a hâte de voir à quoi va ressembler la deuxième tentative.