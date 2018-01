Charles Aznavour propose "un tri" des migrants, pour ne pas passer à côté de "génies"

MÉDIAS - "D'abord, on devrait savoir à qui on a affaire..." Ce dimanche 7 janvier, Charles Aznavour était invité par Laurent Delahousse sur France 2, dans "20h30 le dimanche", en compagnie de la pianiste née géorgienne et naturalisée française Khatia Buniatishvili. En présence de ces deux artistes aux racines multiculturelles, l'animateur a voulu évoquer l'une des thématiques du moment: l'accueil des migrants en France.

Avec Charles Aznavour, il a justement évoqué les multiples cultures du chanteur de 93 ans. "C'est un apport pour un artiste qui veut partir en dehors des frontières", lui a expliqué l'interprète de "La Bohème" et de 'Emmenez-moi". Et c'est alors que Laurent Delahousse a demandé: "Quand on voit cette histoire, ce parcours, cette double culture, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que la France est trop timide vis-à-vis des migrants, ou pas?"

Dans #20h30ledimanche, Charles Aznavour propose un "tri" des migrants, pour ne pas louper un "génie" pic.twitter.com/5fLKdG3UDF — Paul Guyonnet (@Pauluskupa) 7 janvier 2018

Une question à laquelle le chanteur a fait cette réponse: "D'abord, il faut savoir à qui on a affaire. Il y a peut-être des génies parmi ces gens, et en tout cas il y a des gens utiles, c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'on ne peut pas avoir tout le monde chez soi, ce ne serait pas facile et ce ne serait pas normal. Mais on pourrait faire un tri intéressant. On pourrait avoir des gens très intéressants qui passent."

Et de conclure avec une référence à une autre immigrée célèbre, Marie Curie, née polonaise. "Si aujourd'hui Marie Curie passait, on lui dirait 'Au revoir madame'." Des propos, et notamment une proposition de "trier" les migrants pour ne pas louper un potentiel "génie", qui ont suscité la colère de nombreux téléspectateurs sur les réseaux sociaux.

#Aznavour sur @France2tv qui parle de l'accueil des migrants en France et qui dit que l'on ne peut pas accueillir tout le monde, certes, mais qui dit aussi qu'il faudrait faire le tri parmi eux car on pourrait passer à côté d'un génie !!!! Il y a que moi que cela choque ? — PinkAlive (@pink_alive) 7 janvier 2018

Des propos horribles concernant le « tri » à faire entre les migrants dans la bouche de Charles Aznavour au 20h de France 2.#aznavour#delahousse — Bruno Le Nédic (@bernobegles) 7 janvier 2018

Par contre, je ne m'attendais vraiment pas à ce que Charles #Aznavour qui se qualifie lui-même comme fils d'immigré ayant "2 cultures et demi" soit pour le tri des migrants... #Malaise #20h30ledimanche — Nadia Sorelli (@NadiaSorelli) 7 janvier 2018