Ces tendances mode marqueront 2018

MODE - Une nouvelle année signifie également de nouvelles tendances mode que nous allons adopter (ou pas). Voici ces nouveautés qui vont inonder nos réseaux sociaux dans les mois à venir.

Baskets imposantes, ultra-violet, boucles d'oreille XXL ou encore les plumes, voici quelques grands courants qui feront vibrer la planète mode. On se prépare à les endosser avec notre "twist" personnel.

1 - L'ultra-violet la couleur 2018 annoncée par Pantone

Il faut s'y faire, vous n'y échapperez pas quoique vous fassiez. De la déco à vos robes d'été, les boutiques abonderont de cette nuance qui évoque les mystères du cosmos, de l'inconnu et des découvertes qui nous attendent - selon Pantone. On s'imagine dans une combinaison-pantalon de ce coloris, chelure bouclée, teint doré, sandales compensées aux pieds. C'est pas demain, c'est certain, mais se projeter mentalement vers les beaux jours, ça ne peut que faire du bien!

2 - Les baskets imposantes

Cela fait un moment que l'on s'y prépare et que les défilés tout comme les fashionistas nous les donnent à voir. Fini les modèles légers, l'heure est aux baskets imposantes qui en jettent et qui ne passeront pas inaperçues. Chic n'est pas le premier mot qui nous viendra en tête, mais avec leurs grosses semelles (parfois même compensées) il sera question de prendre de la hauteur. Toutes les marques s'y sont mises nous rappelant que les années 90 ne sont pas si loin finalement.

#balenciaga Et opslag delt af Balenciaga Talk Worldwide (@balenciagatalkworldwide) den 3. Jan, 2018 kl. 6.19 PST

3 - Le plastique chic

Pantalon, chaussures ou voire même top, le plastique se fait fantastique. Prêtes à enfiler ces modèles qui riment avec transparence, mais certainement pas avec fraîcheur (ça c'est une autre histoire)? Comme le démontre Balmain, le plastique totalement transparent: c'est looké et même élégant. L'histoire ne nous dit pas pour l'instant si c'est confortable.

Défilé Balmain Printemps-été 2018

4 - Les boucles d'oreille XXL

Fini les petits dimants discrets? La tendance est à la boucle d'oreille qui en jette et qui ne s'ignore pas. Tout comme vos baskets, les boucles s'imposent massives telle une réminiscence des années 90. Cette année sera celle du BLING-BLING.

5 - Les franges ne sont plus réservées à nos sacs

Elles viennent terminer une robe, un bas de trench. En s'enroulant autour de nos mollets, elles donneront de la légèreté à nos silhouettes et du mouvement. Chic!

6 - Les plumes

Pour prendre un bon envol en cette nouvelle année, il faudra miser sur l'effet plumes. En accessoires ou en pièces plus imposantes, elles envelopperont nos silhouettes de légèreté (et on en a bien besoin)!

7- Les logos s'affichent en gros

On affiche fièrement les logos de nos marques préférées. La maison de couture française Balenciaga ne se prive pas d'exposition, et on suivra cette voie couture.