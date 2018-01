L'Algérie a investi en 15 ans plus de 2 milliards de dollars dans l'environnement

Solar panel close-up with strong sun reflection | Filograph via Getty Images

Le ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, Fatima Zahra Zarouati, a affirmé lundi à Batna que l’Algérie a investi durant les 15 dernières années plus de 2 milliards de dollars dans l’environnement.

Présidant une rencontre avec les représentants de la société civile et les cadres de son département à la maison de l’environnement, la ministre a considéré que ces investissements et l’arsenal juridique mis en place ont permis de promouvoir le secteur de l’environnement.

"Il faut passer à une nouvelle étape qui inclura l’exploitation de ces investissements pour booster la croissance économique et faire de l’environnement un secteur générateur de richesses et d’emplois", a-t-elle déclaré.

Elle a par ailleurs noté que "les pouvoirs publics ont accordé des facilités et ont ouvert les portes aux investisseurs selon une approche conforme à la nouvelle vision économique, et ce, en impliquant davantage le citoyen qui constitue, dit-elle un maillon important et fondamental dans la chaîne de développement durable".

Mme Zarouati a aussi mis l’accent sur le rôle de la société civile dans le développement de la sensibilité aux questions de l’environnement et l’importance de l’investissement dans ce secteur, estimant que "nous avons tous les atouts pour améliorer nos performances et atteindre les objectifs voulus".

La ministre a inspecté plusieurs entreprises et projets relevant de son département au niveau des communes de Barika, Ain Touta, Oued Chaâba, Batna et Ain Yagout.

