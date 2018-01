Une impressionnante trombe marine observée au large de Rabat

MÉTÉO - Les fortes rafales et les pluies orageuses avaient été annoncées cette semaine dans plusieurs villes du Maroc, mais les habitants de Rabat ne s'attendaient sans doute pas à se retrouver face ce qui ressemble à une impressionnante tornade océanique. Le phénomène a été photographie et filmé par plusieurs internautes, qui ont partagé leur découverte sur les réseaux sociaux.

Tornade à Rabat, ce matin — Meriem (@_iMeriem) 7 janvier 2018

L'actrice et animatrice marocaine Amal Saqr a elle aussi partagé sa vidéo de l'impressionnant phénomène. On peut y voir non pas une, mais deux tornades se former à la surface de l'océan, au large de Rabat.

Le phénomène qui a impressionné de nombreux internautes est tout à fait naturel. Il s'agit d'une trombe marine qui se présente "sous forme d'entonnoir touchant une surface d'eau", comme une mer ou un lac, explique l'Observatoire français des tornades et orages violents.

Elle se forme dans des conditions de différences importantes de température entre l'air froid et la mer chaude. "Si la trombe parvient à toucher terre sur le littoral, elle deviendra tornade", explique l'observatoire.

Si la trombe marine est ordinairement moins puissante que la tornade terrestre, il est cependant préconisé de rester (très) loin de la source du tourbillon.

Selon le bulletin météorologique spécial de la Direction de la météorologie nationale (DMN), ce mauvais temps s'arrêtera dimanche 7 janvier en fin de journée.