Sétif: les travaux du tramway en "phase ultime"

Le chantier du tramway de Sétif, lancé en mai 2014 et dont la livraison est prévue à la fin du premier trimestre de l’année en cours, a atteint son "ultime phase" a déclaré samedi le directeur du projet, Salaheddine Ben Abid, cité par l'APS.

La première tranche de cette dernière phase de construction, qui concerne le revêtement des routes et l’aménagement des trottoirs, a été lancée depuis le centre ville de Sétif, à proximité du siège de la wilaya, pour arriver à la cité "300 Logements", lieu de la station d’entretien, a indiqué Salaheddine Ben Abid, précisant que cette opération se poursuivra tout au long du tracé du tramway, long 15,2 km.

Trois entreprises sous-traitantes spécialisées dans le goudronnage ainsi que sept autres équipes sont mobilisées pour renforcer l’opération d’aménagement des trottoirs, a-t-on encore détaillé.

Le directeur du projet a également annoncé que l’opération de revêtement et de l’aménagement des 26 stations du tramway de Sétif sera lancée "au cours des prochains jours", ajoutant que 6.000 arbres d'ornement et trois (3) nouvelles locomotives, en plus des cinq existantes, seront "bientôt" réceptionnées.

Le même responsable qui a déclaré que le projet est à 87 % de taux d’avancement des travaux, a affirmé que les essais techniques de ce moyen de transport se poursuivent.

Le tramway de Sétif permettra de relier les côtés Est et Ouest de la ville, en passant par les universités de Debaghine (Sétif 2), d’El Baz et de Ferhat Abbas (Sétif 1) ainsi que par l’école nationale des sports olympiques et l’hôpital mère-enfant d’El Baz, rappelle-t-on.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.