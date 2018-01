Inauguration de plusieurs projets industriels lundi prochain à Alger

Plusieurs projets industriels seront inaugurés lundi prochain à Alger par le ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi, dans les filières essentiellement de pièces détachées des véhicules, de la téléphonie mobile, de l'agroalimentaire et des matériaux de construction.

Il donnera, ainsi, le coup d'envoi d'une unité de production des plaquettes et de mâchoires de freins automobiles à Oued El Karma (commune de Saoula), précise un communiqué du ministère de l'Industrie et des mines.

Dans une première phase, ce projet démarrera avec la fabrication de plaquettes de freins avec une capacité de production de 100.000 unités sur l'année 2018 avant de passer à 200.000 unités en 2020. Mais c'est à partir de 2019 que cette usine se lancera dans la production des mâchoires de freins avec une capacité de production de 100.000 unités/an.

Dans l'industrie électronique, le ministre inaugurera une unité de montage de smartphones Samsung située dans la zone industrielle de Rouiba.

Sa capacité de production est de 1,5 million de téléphones en 2018 avant de passer à 2,5 millions d’unités en 2019.

Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le fabricant sud-coréen de téléphones mobiles Samsung Electronics à travers sa filiale algérienne Samsung Algérie et son partenaire de distribution Timecom.

Implantée sur un terrain d'environ deux (2) hectares, l'usine est dotée d'une ligne d'assemblage et de production de 3.600 m2 et qui devrait connaître une extension à partir de sa deuxième année.

La gamme de smartphones que produira l'usine est composée de Samsung Galaxy J dont nomment le J7 Pro, J3 Pro, J7 Prime, J7 Core et le Grand Prime Plus, sous l'emblème "Samsung Fi Bladi".

Par ailleurs, M. Yousfi inaugurera une unité de fabrication de produits laitiers de la compagnie Ramy Milk d’une capacité de production de 250.000 litres/jour.

Dans la filière des matériaux de construction, il procédera aussi au lacement d'une unité de production de différentes gammes de dalles de sol d’une capacité de production de 12.000 m2/jour.

Lors de sa visite de travail, le ministre inspectera les travaux de modernisation de l’outil de production et d’extension des capacités de l’entreprise Capref (commune de Sidi Moussa), filiale du groupe industriel public Divindus, spécialisée dans la fabrication de chalets fixes et mobiles et de cabines sahariennes.

Cette réhabilitation permettra de porter la production de Capref à 1.540 cabines/an et à 1.375 m2/an de préfabriqués.

Dans le cadre du développement des PME, M. Yousfi procédera à l’ouverture de la Maison de l’entreprise d’Alger, située dans la commune d'El Mohammadia.

Prévue par la loi de promotion de l'investissement promulguée en 2016, cette nouvelle entité regroupera en son sein quatre (4) organismes d’appui à la PME: Le Centre de facilitation des PME, la Pépinière de l’entreprise d’Alger, le Fonds de garantie des crédits aux PME (Fgar) et l’Agence nationale de développement de la PME (Andpme).

Cette organisation intégrée devrait garantir la prise en charge efficiente des PME et des porteurs de projets en leur évitant les déplacements et la dispersion à travers plusieurs endroits pour bénéficier des services offerts par ces organismes.

Sur les lieux, le ministre procédera à l'inauguration du Centre de facilitation des PME qui assurera l'accompagnement, l'orientation et la formation au profit de jeunes porteurs de projets innovants, et inspectera également l'état d'avancement du projet de la Pépinière de l'entreprise d'Alger.

