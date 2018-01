Disparition de France Gall, icône de la chanson française

DÉCÈS - La France a perdu, dimanche matin, une de ses icônes de la chanson. La chanteuse France Gall est décédée à Paris à l'âge de 70 ans, des suites d'un cancer, a annoncé sa chargée de communication.

"Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer, France Gall a rejoint le paradis blanc le 7 janvier, après avoir défié depuis deux ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer", précise un communiqué.

L'interprète de "Résiste" avait été diagnostiqué en 1992 du cancer du sein, quelques mois après la mort de son mari, le chanteur Michel Berger. Bien qu'elle avait réussi à le combattre, le cancer réapparaît en 2016, où elle est admise pour soins intensifs à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine.

France Gall avait été hospitalisée le 27 décembre dernier, suite à une "infection sévère", avaient rapporté alors plusieurs médias français.

Épouse de l'auteur et compositeur Michel Berger, France Gall avait commencé sa carrière en 1963 à l'âge de 16 ans. Elle laisse à la postérité une victoire à l'Eurovision, avec "Poupée de cire, poupée de son", et de nombreux tubes, de "Résiste" à "Babacar", en passant par "Ella, elle l'a" et les chansons phares de l'album "Starmania".