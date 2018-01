Crispation entre gouvernement et résidents: boycott massif des examens dès aujourd'hui

Les candidats à l'examen du DEMS (Diplôme d'études médicales spécialisées) ont décidé de boycotter leurs examens en solidarité avec le mouvement de grève amorcé en novembre dernier par leurs jeunes confrères. Ce blocage a été décidé suite à la bastonnade dont ont été victimes les résidents le 03 janvier dernier à l’hôpital Mustapha à Alger lors de leur rassemblement national.

Les "Demistes" qui devaient passer les examens leur permettant de devenir maîtres-assistants à compter du 07 janvier et jusqu'au 31 par par spécialité, ont décidé de boycotter les épreuves.

Soutenus par leurs professeurs et les présidents de jurys les autres résidents, des internes et des externes, Les candidats au DEMSde pédiatrie, les premiers dans la programmation, ont refusé de passer leurs examens ce matin à Mohamed Maherzi (ex-la Perrine).

Cette décision, apprend-on, s'inscrit dans le cadre de la solidarité agissante et la réprobation de la violente répression dont ont été victimes leurs jeunes confrères. Certains, d'entre eux, sont toujours aux soins intensifs, apprend-on auprès de même source.

"Bien que les réformes si elles venaient à être décidées ne ne toucheront pas, nous avons décidé de soutenir les résidents qui mènent un combat juste et qui ne trouvent aucune compréhension ni solution auprès des autorités du pays", affirment-ils.

Ce bras de fer aurait pu trouver une solution si les autorités étaient plus ouvertes au dialogue, affirment nos interlocuteurs qui continuent à penser qu'il n'dexiste aucune volonté de dialogue.



