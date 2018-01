Bourse de Tunisie: L'analyse hebdomadaire (semaine du 02 janvier au 05 janvier 2018)

La tendance du marché

Le marché démarre l’année sur une note négative. Le Tunindex a enregistré sur sa première semaine une contre-performance de 0.27% à 6 265.03 points.

En l’absence de transactions de bloc, les volumes se sont inscrits en forte baisse par rapport aux précédentes semaines, avec un volume quotidien moyen de 2.7MDt.

Analyse des valeurs

La meilleure performance de la semaine est revenue au titre SOMOCER . Dans des échanges nourris de 0.5MDt, SOMOCER a vu sa capitalisation progresser de 16.2% à 52MDt. Rappelons qu’en 2017, la valeur a connu un parcours boursier terne avec une contreperformance annuelle de 23.4%.

. Dans des échanges nourris de 0.5MDt, a vu sa capitalisation progresser de 16.2% à 52MDt. Rappelons qu’en 2017, la valeur a connu un parcours boursier terne avec une contreperformance annuelle de 23.4%. Transigé à 0.2MDt, le titre PGH a également terminé la semaine sur une note positive. L’action a enregistré une progression de 9.9% à 11.320Dt.

a également terminé la semaine sur une note positive. L’action a enregistré une progression de 9.9% à 11.320Dt. A l’opposé, le titre OfficePlast a terminé la semaine sur une note morose, accusant un repli de 17.7% à 2.750Dt, dans des échanges de 0.2MDt.

a terminé la semaine sur une note morose, accusant un repli de 17.7% à 2.750Dt, dans des échanges de 0.2MDt. Transigé à hauteur de 7.3% du volume total, SFBT s’est placé en tête des valeurs les plus actives de la semaine avec près de 1MDt transigé. Le titre a clôturé sur une dégringolade de 0.1% à 19.780Dt.

s’est placé en tête des valeurs les plus actives de la semaine avec près de 1MDt transigé. Le titre a clôturé sur une dégringolade de 0.1% à 19.780Dt. Le titre BT s’est placé parmi les valeurs les plus dynamiques de la semaine avec un flux de 0.9MDt. Le titre a clôturé sur une perte hebdomadaire de 3.5% à 7.820Dt.

Les nouvelles du marché

GIF: Communiqué

La société Générale Industrielle de Filtration « GIF FILTER » porte à la connaissance de ses actionnaires et le grand public qu’après l’achèvement des travaux de Due Diligence par un cabinet spécialisé mandaté par le partenaire stratégique à l’occasion d’une opportunité de partenariat, les négociations avec le partenaire stratégique ont été suspendus en ce moment et seront reprises dès la publication du rapport du commissaire aux comptes de la société relatif à l’exercice clos le 31/12/2017 et la finalisation de la procédure de régularisation de la situation foncière du terrain de la société ayant une vocation agricole jusqu’au là et depuis la création de la société, et en cours de régularisation depuis plusieurs mois déjà.

Délice: Avis du CMF

Dans le cadre du regroupement des participations de la famille Meddeb, les membres de cette dernière (Mohamed Meddeb, Houeida Meddeb, Nadia Meddeb épouse Djilani, Mohamed Ali Meddeb, Cyrine Meddeb épouse Abidi, Ahmed Meddeb) et la société Immobilière Meddeb SUARL ont procédé au transfert de la totalité de leur participation dans le capital de la société Délice Holding à la société Meddeb Consulting (société à responsabilité limitée dont le capital est détenu à 100% par la famille Meddeb et la société Immobilière Meddeb SUARL).

A l’issue de ce transfert, la société Meddeb Consulting détient désormais une part de 85% du capital de la société Délice Holding.

Le Conseil du Marché Financier a annoncé avoir décidé de dispenser la société Meddeb Consulting à l’obligation de procéder à une offre d’achat portant sur le reste des actions qu’elle ne détient pas dans le capital de Délice Holding, sous forme d’une offre publique d’achat (OPA) ou sous forme de procédure de maintien de cours à prix fixé.

» Vous pouvez télécharger leWeekly Report sur le site de Tunisie Valeurs (PDF)

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.

Retrouvez les articles du HuffPost Maghreb sur notre page Facebook.