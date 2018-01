Noe Elmaleh incarne la campagne SS18 de D&G, pour la plus grande fierté de son papa

PEOPLE - Initiée l'année passée, l'histoire d'amour entre Noe Elmaleh et la maison de couture italienne Dolce & Gabbana se poursuit en 2018. Le fils de Gad Elmaleh vient de partager sur Instagram une photo de la campagne printemps-été 2018, dans laquelle on le retrouve au côté d'un autre jeune mannequin, dans le cadre féérique de Venise, près du célèbre pont du Rialto

@dolcegabbana SS18 Campaign 🙌🏻 Une publication partagée par nowwwayyy (@noeelmaleh) le 5 Janv. 2018 à 1 :47 PST

"Lequel des 2 est Gabbana?", s'amuse dans les commentaires sa tante, Judith Elmaleh, metteuse en scène de Gad Elmaleh et du comédien Ary Abittan. "Genie! Noe Gabaaannaaaaa!", s'exclame pour sa part Kev Adams, acolyte sur scène de l'humoriste franco-marocain. Ce dernier n'a pas boudé son plaisir de voir son fils rejoindre les mannequins vedettes de cette nouvelle campagne de la marque italienne, en partageant la même photo accompagnée d'un commentaire qui se passe, une fois n'est pas coutume, de toute taquinerie.

Congrats on the @dolcegabbana Campaign Big Boy @noeelmaleh Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh) le 5 Janv. 2018 à 2 :01 PST

En juin et septembre dernier, Noe Elmaleh se faisait déjà remarquer en défilant pour Dolce &Gabbana, respectivement à l'occasion de la présentation de leur collection Automne-Hiver, puis d'un "show secret" dévoilant en avant-première aux clients les plus fidèles de la marque et aux éditeurs de mode, une collection inédite de robes de soirée et de costumes. Pas peu fier, Gad Elmaleh en avait profité pour partager une photo, accompagnée d'une blague:

"Quand tu apprends par Instagram que ton fils s'est marié 😂😂😂 Bravo Nono"

Plus récemment, le comédien a partagé un cliché où on le voit au côté de son fils aîné, qui a choisi de passer ses vacances de fin d'année au Maroc. Plus rare, père et fils posaient quelques jours auparavant au côté du petit Raphaël Elmaleh, le fils né de l'union de l'humoriste et de Charlotte Casiraghi.