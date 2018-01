A woman holds a flag during a demonstration marking Equal Pay Day in Berlin March 21, 2014. REUTERS/Tobias Schwarz (GERMANY - Tags: POLITICS) | Tobias Schwarz / Reuters

INTERNATIONAL - C'est une révolution en matière de parité hommes-femmes. Ce samedi 6 janvier, l'Allemagne a promulgué une nouvelle loi "pour favoriser la transparence en matière de rémunération", rapportent Les Échos. Ainsi, une salariée est en droit de demander à son employeur combien gagnent ses collègues masculins.

En Allemagne, la différence de salaire entre les hommes et les femmes est de 21%, tandis que la moyenne européenne s'élevait, en 2015, à 16,3%, rapporte le média américain Quartz. Grâce à cette nouvelle loi, qui s'applique aux sociétés de plus de 200 employés, une femme est désormais en droit de demander le niveau de salaire d'au moins six d'entre eux, occupant une fonction similaire. En outre, elles ont également le droit de connaître le salaire médian de l'entreprise, afin de mieux se situer.

Les entreprises de plus de 500 personnels doivent, quant à elles, publier régulièrement un rapport sur l'écart salarial et l'égalité des genres.

Un autre pays européen a également légiféré sur cette question: depuis le 1er janvier, l'Islande est le premier pays au monde à avoir rendu obligatoire la parité salariale d'ici 2022, dans les entreprises d'au moins 25 salariés, rapporte Le Monde. Si cette condition n'est pas respectée, celle-ci se verra sanctionnée d'une amende.