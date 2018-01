Ed Westwick, accusé de viol, a été "effacé" de la nouvelle série de la BBC

BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 16: Actor Ed Westwick arrives at the BBC America BAFTA Los Angeles TV Tea Party 2017 at The Beverly Hilton Hotel on September 16, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Amanda Edwards/WireImage) | Amanda Edwards via Getty Images

SÉRIE - Ed Westwick est bien connu pour son rôle de "Chuck Bass", personnage emblématique de la série "Gossip Girl". Mais depuis novembre 2017, l'acteur fait parler de lui pour de tout autres raisons: il est accusé d'agressions sexuelles et de viol par deux femmes.

Face à ces allégations, le jeune homme va être évincé de la série "Ordeal By Innocence" ("Témoin indésirable"), adaptée du roman policier d'Agatha Christie par la BBC, a-t-on appris ce vendredi 5 janvier.

Les deux sociétés de production qui ont collaboré sur le projet ont finalement décidé de re-tourner toutes les scènes dans lesquelles Ed Westwick figurait, note le site d'information Ozap. Il sera ainsi remplacé par l'anglais Christian Cooke, notamment aperçu dans "Where the heart is" et "Doctor Who".

Ce dernier rejoint un casting prestigieux composé entre autres de Bill Nighy ("Love Actually") ou encore Anthony Boyle ("The Lost City of Z").

Le tournage de cette production était déjà bouclé lorsque les accusations envers Ed Westwick ont été rendues publiques. La chaîne britannique avait alors décalé la diffusion de cette mini-série en trois parties, originellement programmée pour les fêtes de fin d'année, en attendant d'y voir plus clair.

Après Kevin Spacey

Et si ce procédé vous est familier, c'est parce qu'une autre célébrité a subi un sort identique. En novembre dernier, l'acteur Kevin Spacey, lui aussi empêtré dans de nombreuses affaires d'agressions sexuelles, a été effacé du film "Tout l'argent du monde" par son réalisateur, Ridley Scott.

Il a fallu là aussi tourner de nouveau les différents passages dans lesquels apparaissait le comédien, remplacé par Christopher Plummer. Coût de l'opération: 10 millions de dollars, soit 8,4 millions d'euros.

De son côté, Ed Westwick continue de clamer son innocence, comme il l'a fait sur les réseaux sociaux les 7 et 9 novembre dernier.

Je ne connais pas cette femme. Je ne me suis jamais imposé à elle d'une quelconque manière, ni sur aucune autre femme. Je n'ai jamais commis de viol.

C'est assez décourageant et attristant que seules deux accusations invérifiées et fausses sur les réseaux sociaux suffisent à certains pour en conclure que je suis l'auteur d'un comportement si méprisable et abominable. Je ne suis certainement pas responsable de cela et c'est pourquoi je coopère avec les autorités pour être innocenté le plus vite possible.

