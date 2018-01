Dangers d'Internet sur les enfants: Mise en place d'un groupe de travail

http://i1319.photobucket.com/albums/t678/milanjovic/sk_zps4a67e6c5.jpg | Milan_Jovic via Getty Images

Un groupe de travail et de réflexion chargé d'étudier la problématique des dangers liés à l'exposition non contrôlée des enfants à Internet a été mis en place par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, indique samedi un communiqué du ministère, selon l'APS.

"Ce groupe, composé d'experts en santé mentale notamment des pédopsychiatres, des psychologues cliniciens et des responsables de la santé scolaire, devra proposer les mesures à mettre en œuvre en matière de prévention et de prise en charge des effets induits chez les enfants par l'utilisation non contrôlée de l'Internet notamment certains jeux dangereux comme +le défi de la baleine bleue+", précise la même source.

Ce groupe de travail sera élargi aux différentes associations nationales des parents d'élèves à l'effet d'impliquer la société civile en matière de sensibilisation, conclut le communiqué.

