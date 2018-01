Ce médecin brésilien a une méthode très amusante pour atténuer les douleurs des femmes enceintes

INSOLITE - Fernando Guedes Da Cunha est un obstétricien exerçant au Brésil. Et il a adopté une méthode à la fois drôle et efficace pour soulager ses patientes des douleurs des contractions. Lorsque le travail des femmes enceintes commence, provoquant les fameuses et redoutées contractions, le docteur met la musique et entame une petite chorégraphie.

Cela semble fonctionner puisque les patientes ont l'air très détendues, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article. Certaines ont même accouché quelques minutes seulement après l'enregistrement de ces vidéos.

Le docteur brésilien est un fervent défenseur d'un "accouchement humanisé" et cherche avant tout à mettre ses patientes dans les conditions les plus favorables possibles pour que la naissance se déroule sans accrocs. Une étude scientifique va dans ce sens: selon des chercheurs, quelques pas de danse pendant la dilatation du col diminueraient la douleur des contractions. En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer.

