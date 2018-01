Vieux bâti à Tébessa: la réhabilitation du centre-ville sera achevée le premier trimestre de l'année 2018

ALGERIA - MAY 05: View of Tebessa and the Byzantine walls, Algeria. (Photo by DeAgostini/Getty Images) | DEA / ARCHIVIO J. LANGE via Getty Images

Le taux d’avancement des travaux de réhabilitation du centre-ville a atteint 75% à ce jour, a déclaré à l’APS le directeur local de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (DUCH), Madjid Imeloul. Le même responsable en signalant que ce projet d’envergure sera réceptionné durant le "premier trimestre de l’année 2018".

Le chef du bureau de la modernisation de l’urbanisme au niveau de la DUCH, Omar Hasnaoui a précisé, pour sa part, que l’entreprise régionale des travaux publiques (ERTP) s’est engagée à réaliser les travaux d’aménagement, d’assainissement et d’éclairage avec un budget de 220 millions DA, tandis que l’entreprise régionale du génie rural (ERGR) a été chargée de l’aménagement des espaces vert, de l’arrosage et l’entretien pour un montant global de 60 millions DA.

Ce projet vise, selon cette même source, à faire de Tébessa une destination touristique, d'autant plus, a-t-il poursuivi , qu’elle dispose de tous les atouts pour y parvenir, notamment des monuments rares et des sites archéologiques et architecturaux très riches qu'il faut revaloriser.

Le chef de l’exécutif local, Atallah Moulati, avait par ailleurs beaucoup insisté au cours de ses sorties d’inspection, sur la qualité des travaux de réhabilitation entrepris et sur le respect des délais d’exécution, vue l’importance de ce projet qui vise à redorer l’image de Tébessa pour qu’elle devienne une destination privilégiée des visiteurs nationaux et des touristes internationaux.

De leurs côtés, d’anciens habitants de la " Place de la victoire" (ex- Cours Carnot), située dans la vieille ville de Tébessa, considérée comme son cœur battant, accordent une grande importance à cette initiative qu’ils ont accueillie chaleureusement.

Ils espèrent, ont-ils affirmé , que ce lieu soit doté des aménagements adéquats dans le but de créer un espace touristique susceptible de créer une autre ressource économique dans le but de contribuer au développement local et national.

La restauration et la réhabilitation du patrimoine culturel de la wilaya constituera le noyau d'un ensemble de nouvelles structures culturelles et économiques, en plus de contribuer à la revalorisation des activités économiques locales dans l'antique Theveste.

