Condamné à 20 ans de prison pour chèques sans provision, Samir El Wafi obtient le non-lieu en Appel

Après avoir été condamné à 20 ans de prison pour chèques sans provision, l’animateur vedette Samir El Wafi vient de bénéficier d'un non-lieu.

En ce vendredi 5 janvier 2018, le verdict est tombé concernant quatre nouvelles affaires de chèques impayés, rapporte Shems Fm. En effet, la chambre judiciaire chargée des affaires des chèques impayés au sein de la Cour d’appel de Tunis a décidé de prononcer un non-lieu en faveur de l’animateur, et ce après avoir payé les quatre chèques et les pénalités de retard.

Selon la même source, son avocat a présenté à la Cour les documents prouvant le paiement des sommes dues.

Toutefois, Samir El Wafi reste en état de détention à la disposition de la justice pour d’autres affaires, précise Mosaïque Fm.

Détenu à la prison depuis 19 juin dernier, Samir El Wafi a été accusé, par ailleurs, dans une affaire d'escroquerie et de corruption.

En 2015, El Wafi a passé plus de trois mois en détention et a été condamné à trois mois de prison ferme pour escroquerie et de trafic d'influence après avoir promis à un homme d'affaires en fuite d'intercéder en sa faveur en échange d'une interview.

