Les événements culturels de 2018 à ne pas rater

CULTURE - Avec l'exposition Picasso et l'ouverture du Musée Yves Saint Laurent à Marrakech, l'actualité culturelle de l'année 2017 a été riche en nouveautés. Et l'offre culturelle promet de ne pas s'essouflfer en 2018. Le HuffPost Maroc vous offre de quoi prévoir vos prochaines sorties avec son calendrier culturel et artistique de 2018. Du côté des festivals, si les dates sont déjà annoncées, il faudra cependant patienter encore un peu, avant de découvrir dans les prochaines semaines les artistes programmés.

JANVIER

Du 23 au 27 janvier - Welcome to Broadway, par l'Orchestre Philharmonique du Maghreb

À l'occasion du centième anniversaire du compositeur américain Leonard Bernstein, l'Orchestre Philharmonique du Maghreb rendra hommage à l'oeuvre de l'artiste avec quatre concerts placés sous le thème des comédies musicales. Créé en 2015, l'Orchestre est constitué de musiciens algériens, marocains et tunisiens issus des plus grands orchestres internationaux.

Les spectateurs pourront donc goûter à des oeuvres aussi célèbres que "West Side Story", "On the Town", ainsi que l'"Ouverture de Candide" et "Glitter and be Gay", tirées de l'adaptation de l'oeuvre de Voltaire.

Mardi 23 janvier à Casablanca, à l'église Notre dame de Lourdes

14h30 concert scolaire

20h: concert de gala

Mercredi 24 janvier à Casablanca, à l'église Notre dame de Lourdes

20h00: concert tout public

Jeudi 25 janvier à Rabat, au Théâtre National Mohammed V

14h30 concert scolaire

20h00: concert semi public

Samedi 27 janvier à Oujda, au Théâtre Mohammed VI

19h00

FÉVRIER



Du 8 au 18 février, le Salon du livre de Casablanca

La 24e édition sera de retour pour fêter le livre et ses auteurs. En 2017, l'événement avait attiré quelque 345.000 visiteurs.

14 février, sortie de Razzia de Nabil Ayouch

C'est l'un des film événement de l'année 2018. Le nouvel opus du réalisateur marocain sortira enfin dans les salles marocaines, après avoir fait le tour des festivals internationaux, notamment celui de Toronto.

Du 22 au 25 février, la foire d'art contemporain 1:54 à Marrakech:

C'est une première. Après cinq éditions à Londres et trois autres à New York, la foire d'art contemporain africain s'invite à Marrakech pour une première édition. L'évènement exposera les oeuvres de plus de 60 artistes africains ou de la diaspora, reconnus et émergents, réunis par 17 galeries venus de neuf pays différentes. Les curieux et passionnés d'art n'auront que deux jours pour visiter l'exposition qui se déroulera du 24 au 25 février 2018 à l'hôtel La Mamounia. Le vernissage est quant à lui est prévu pour le 22 février. De quoi remonter le moral des amateurs d'art contemporain qui ne pourront en revanche pas retrouver cette année la Biennale de Marrakech, annulée faute de financement.

À partir du 23 février, exposition de Noureddine Amir, Les robes sculptures, à Marrakech



Après être passée par la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent à Paris, "Noureddine Amir: Les robes sculptures" fera escale à Marrakech. Une exposition qui mettra en valeur le travail impressionnant du couturier marocain. Né à Marrakech en 1967, Noureddine Amir s'est toujours passionné pour l'art sous toutes ses coutures. Il confiait en novembre dernier au HuffPost Maroc son admiration pour Yves Saint Laurent qu'il qualifie de "révolutionnaire". "Il a libéré la femme et a construit un travail formidable tout au long de sa carrière. J'ai beaucoup de respect pour son oeuvre", nous disait-il.

Du 24 février au 24 août, exposition "Africa is No Island" au MACAAL

Le MACAAL, musée d'art contemporain africain Al Maaden de Marrakech, présente une exposition collective "d’environ 40 photographes émergents et établis travaillant sur le continent comme issus de la Diaspora", rapporte le musée dans un communiqué. "L’exposition de photographies sera accompagnée d’une installation sonore invitant les bruits de la ville de Marrakech dans l’espace du musée pour renforcer le sentiment d’une expérience marocaine commune chez le spectateur". Un événement organisé par la plateforme de photographie "Afrique in Visu", qui sera par ailleurs l'occasion pour le MACAAL de s'ouvrir pour la première fois depuis sa fondation en 2016 au public international.

Mme Djeneba Haabré, la dernière génération 2013-2014, par Joana Choumali

AVRIL



Du 14 au 22 avril, le festival Jazzablanca

La programmation n'a pas encore révélée, mais le festival Jazzablanca promet déjà neuf jours de fête, avec au programme des concerts mais aussi des formations, expositions et conférences ouvertes au public. Le festival de musique a par ailleurs lancé récemment un appel à candidature, pour la troisième année consécutive, aux artistes émergents marocains ou résidents au Maroc. Les formations musicales établies au Maroc sont ainsi invitées à envoyer leur candidature avant le 15 janvier 2018 à minuit, en remplissant un formulaire en ligne.

Du 24 avril au 27 août, "La Méditerranée et l’art moderne" au Musée Mohammed VI:

Après "Face à Picasso" et "Goya à nos jours", le MMVI continuera cette année de mettre à l'honneur des artiste méditerranéens. Le musée accueillera ainsi en 2018 les oeuvres de maîtres comme Dali, Picasso, Matisse, Miro et Braque, affirme Mehdi Qotbi, président de la Fondation des musées au journal Le Matin. Une retrospective réalisée en en collaboration avec le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou.

MAI



Les 11 et 13 mai, "Roméo et Juliette", Ballet de Prokofiev

C'est une première pour l'Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM). En mai prochain, la troupe de musiciens jouera pour la première fois un ballet au Théâtre Mohammed V de Rabat. À cette occasion, l'OPM interprétera une des oeuvres les plus connues du compositeur russe. Sur scène, ce sont les danseurs du Yacobson Ballet qui proposeront "une chorégraphie tant sensible qu’intense de cette incontournable tragédie shakespearienne", promet un communiqué des organisateurs.

JUIN

Du 21 au 24 juin, le festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira

Du 22 au 30 juin, le festival Mawazine Rythmes du Monde

Cette année, les deux festivals qui font la part belle aux musiques du monde se chevaucheront sur le calendrier. Il faudra encore patienter avant de découvrir la programmation de ces deux événements phares de la scène musicale au Maroc, et faire un choix qui promet d'être cornélien. À moins de varier les plaisirs et de s'offrir le meilleur des deux événements!

SEPTEMBRE

Du 14 au 16 septembre, Oasis Festival

Comme il n'est jamais trop tôt pour bien faire, les amateurs d'électro sont d'ores et déjà invités à prendre leurs tickets en ligne. À vos claviers!