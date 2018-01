Dès minuit, le livre sur Donald Trump s'est arraché dans cette librairie proche de la Maison Blanche

INTERNATIONAL - Quand on ne veut pas attirer l'attention sur quelque chose, mieux vaut parfois ne rien dire et laisser couler. Une stratégie que Donald Trump et ses avocats n'ont malheureusement (pour lui) pas appliqué concernant le livre explosif de Michael Wolff sur l'élection du 45e président des Etats-Unis.

Petits secrets capillaires, régime alimentaire, la surprise de Donald Trump le soir de son élection... "Le feu et la fureur: dans la Maison Blanche de Trump" regorge d'anecdotes sur le président américain. Des petites histoires d'autant plus intéressantes que Donald Trump -en voulant faire interdire la publication de l'ouvrage- a sans doute donné un coup de projecteur supplémentaire.

"Je n'avais pas prévu d'acheter le livre. Mais maintenant que les avocats de Trump font tout pour essayer d'empêcher sa publication, je vais en acheter 20 exemplaires! Je ne pourrai jamais en avoir suffisamment" a d'ailleurs déclaré le présentateur américain Jimmy Kimmel dans son émission.

Conséquence? Le livre s'est arraché dans la librairie "KramerBook", située à quelques pâtés de maison de la Maison Blanche où il a été mis en vente dès jeudi soir minuit, quelques heures après que la maison d'édition décide d'avancer la sortie au 5 janvier. Selon un journaliste de Politico, les 75 exemplaires disponibles se sont écoulés en un quart d'heure.

Clerk at KramerBooks says they have sold out of the Fire and Fury copies as of 12:15. They had 75 copies and started selling at midnight. — Josh Dawsey (@jdawsey1) 5 janvier 2018

Les acheteurs -parmi lesquels de très nombreux journalistes ou spécialistes de la politique américaine- n'ont pas hésité à faire la queue dès minuit pour obtenir un exemplaire le plus tôt possible.

.@MatthewNussbaum beat me to the punch pic.twitter.com/lF760jH1Kl — Andrew Hanna (@AndrewBHanna) 5 janvier 2018

Confirmed, there’s a line here at Kramerbooks. Book drops at midnight. Only about 14 people in line right now, but more at the bar. I’m 7th in line, FYI. — Matthew Nussbaum (@MatthewNussbaum) 5 janvier 2018

"Je confirme qu'il y a bien la queue à Kramerbook. Le livre sort à minuit. Seulement 14 personnes dans la file actuellement mais il y en a plus au bar. Je suis 7e au fait"

People in DC are lining up outside in 15 degree weather to get the new book on Trump. https://t.co/dVUzSMDNpm — Ari Natter (@AriNatter) 5 janvier 2018

"Les gens à Washington DC font la queue alors qu'il fait 15 degrés pour acheter le dernier livre sur Trump"



Midnight line for FIRE AND FURY at @kramerbooks in DC. Well done, Charles Harder and @realDonaldTrump. pic.twitter.com/Mn2rNO2QdC — Chris Geidner (@chrisgeidner) 5 janvier 2018

Mais les journalistes n'ont pas été les seuls à s'intéresser au livre. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont empressés de chercher des versions numériques de l'ouvrage. Une sortie digne de celle des Harry Potter, à en croire certains.

Harry Potter book release- D.C style — Kady (@Kadyb_) 5 janvier 2018

Love Kindle ebooks. The Fire and Fury book by Wolff just arrived. — Johan Paul (@kypeli) 5 janvier 2018

"J'adore les livres sur Kindle. Le livre de Wolff vient juste d'être mis en ligne"



Sorry I’m late, I had to wait for “Fire and Fury” to drop and download it before I could leave the house — Orli Matlow (@HireMeImFunny) 5 janvier 2018