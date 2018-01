Reprise mardi du dialogue inter-coréen

CORÉE - Les deux Corée se sont mises d'accord ce 5 janvier pour tenir mardi prochain leurs premiers pourparlers depuis 2015. Un nouveau signe d'apaisement entre Séoul et Pyongyang, à un mois des Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud.

Responsable des relations avec le Nord, le ministère sud-coréen de l'Unification a affirmé avoir reçu vendredi un fax de Ri Son-Gwon, le chef du Comité nord-coréen pour la réunification pacifique de la Corée (CRPC), disant "nous viendrons le 9 janvier pour des discussions".

Une première en deux ans

L'annonce de cette rencontre, qui aura lieu à la Maison de la paix à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée (1950-53), est intervenue quelques heures après que Washington et Séoul ont convenu de reporter leurs manœuvres militaires conjointes jusqu'après les JO.

La rencontre portera notamment sur les jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, qui auront lieu du 9 au 25 février en Corée du Sud, et sur "la question de l'amélioration des relations inter-coréennes", a fait savoir le porte-parole du ministère de l'Unification, Baek Tae-Hyun, précisant que les noms des participants aux discussions de mardi et la taille des deux délégations seront décidés dans des échanges de fax. Cependant, comme le rapportent nos confrères du HuffPost France,"le président de la péninsule sud avait toutefois souligné que l'amélioration des relations devait s'accompagner de mesures en vue de la dénucléarisation".

"Je crois que le Nord va également avoir des discussions la semaine prochaine avec le Comité international olympique", a a jouté le porte-parole du ministère de l'Unification.

Climat tendu

Lors de son adresse à la nation à l'occasion du nouvel an, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, tout en affirmant qu'il avait en permanence à sa portée le "bouton atomique", a tendu la main en direction du Sud et a évoqué une participation d'athlètes nord-coréens aux JO.

Dans cette perspective, les deux pays ont rétabli mercredi leurs liaisons téléphoniques, coupées depuis 2016.

Par ailleurs, Séoul et Washington ont convenu jeudi soir la suspension de leurs manœuvres militaires conjointes "durant la période olympique", et ce afin que "les forces des États-Unis et de la Corée du Sud puissent concentrer leurs efforts sur la sécurité des Jeux", a souligné la Maison Blanche dans un communiqué.

Techniquement toujours en guerre, les Corée du Nord et du Sud sont séparées depuis des décennies par une zone démilitarisée (DMZ), l'une des frontières les plus fortement armées du monde.

Cette rencontre intervient après deux années de dégradation du climat sur la péninsule, au cours desquelles la Corée du Nord a mené trois nouveaux essais nucléaires et multiplié les essais de missiles.