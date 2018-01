LONDRES - A l'occasion du festival artistique Lumiere London à Londres, un ballon gonflable géant a été installé juste au-dessus du carrefour le plus emprunté -tant par les véhicules que les piétons- de la capitale anglaise: Oxford Circus.

Une initiative quelque peu déroutante pour les conducteurs et les passants, d'autant plus que le ballon ne semble pas franchement avoir été fixé de la plus solide des façons pour faire face aux grosses bourrasques de vents ce jeudi 4 janvier, rapporte Mashable.

A un moment de la journée, le ballon -à découvrir ci-dessous en images- a même arrêté le trafic et amené la police sur les lieux...

Not sure today is the best day for an air balloon installation in Oxford Circus pic.twitter.com/rZCcnyXS7X — jemima villanueva (@JemimaGV) 4 janvier 2018

Are they remaking The Prisoner at Oxford Circus?? pic.twitter.com/0xedeG4WqO — Stuart Thomas (@stuartthomas) 4 janvier 2018

