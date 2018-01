Maroc: les autorités s'engagent à répondre aux revendications de Jerada

Le gouvernement marocain a affirmé accueillir "favorablement les demandes de la population de Jerada", et promis une série de mesures visant à apaiser le mouvement de contestation sociale qui agite depuis deux semaines cette ancienne ville minière.

"L'appel de Jerada a été entendu", a assuré un communiqué officiel au lendemain d'une visite du ministre de l'Energie Aziz Rebbah, dépêché sur place pour rencontrer les acteurs locaux.

Selon le texte transmis par ce même ministère, la région de Jerada, dans le nord-est du pays, "a besoin d'une attention particulière". Par conséquent, "un plan de travail précis" pour "améliorer la situation économique et sociale de la province", avec des "mesures immédiates" et d'autres à plus long terme, vont être prises.