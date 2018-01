7 conseils pour ceux qui révisent à la dernière minute

Female student seems thoughtfully with many open books and notebooks on the desk | 101dalmatians via Getty Images

La période des fêtes touche à sa fin... et celle des examens est là!

Et, entre Noël, les dîners en famille, et la soirée du réveillon, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer aux révisions, et on se retrouve à tout laisser à la dernière minute. Et, même s'il vous semble impossible de revoir plusieurs mois de travail en quelques heures, ne perdez pas espoir, car rien n'est encore perdu.



On vous propose, donc, quelques astuces pour réviser efficacement quand on s'y prend à la dernière minute:

1) Choisissez un endroit calme sans risque d'être dérangé: Il est temps de vous concentrer. Eteignez votre téléphone, et fermez tous le onglets de Facebook, Instagram, Youtube, etc... Plus vous êtes concentré, plus vous comprenez vite, et plus vous éviterez de perdre du temps.

2) Faites des fiches: Prenez le temps de faire des fiches où vous inscrivez l'ESSENTIEL du cours, et relisez-les à HAUTE VOIX... ceci fait appel à vos mémoires visuelles et auditives vous permettant d'apprendre plus facilement.

3) Ne vous posez pas de questions: il est, certes, plus intéressant de se poser des questions sur le "pourquoi du comment" des théories, règles, et notions pour mieux les comprendre, et les intégrer. Mais plus maintenant... l'horloge tourne, et les heures sont comptées.

4) Mâchez un chewing-gum: Malgré ce que l'on peut penser, mâcher un chewing-gum booste nos neurones, et aide à être plus attentif...En effet, selon une étude menée par l’Institut national japonais de sciences radiologiques, ceci augmente le rythme cardiaque, permettant de faire circuler le sang dans le cerveau, donnant lieu à plus de concentration!

5) Prenez des pauses de quelques minutes, régulièrement, où vous pourrez rallumer votre téléphone, manger, respirer, et vous ressourcer pour mieux reprendre ensuite.

6) Ne faites pas de nuit blanche: Ceci fatigue votre mémoire plus qu'autre chose... Bien dormir aide votre mémoire à faire le tri et à décider de l'essentiel à retenir.

7) Restez positif jusqu'à la dernière minute! Il est temps de passer à l'action, désormais.

Ce sera bientôt fini, alors, donnez votre maximum car après tout, on n'a rien sans rien.

