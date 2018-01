CHAN 2018: découvrez le programme des matchs et les joueurs convoqués

FOOTBALL - A quelques jours du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2018, la Confédération africaine de football (CAF) dévoile la programmation des matchs pour la cinquième édition de cette compétition internationale qui aura lieu dans quatre villes du royaume, du 13 janvier au 4 février.

16 nations africaines s'affronteront dans les stades de Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir, pour tenter de remporter le titre et succéder à la République Démocratique du Congo, détentrice du titre et absente cette année de la compétition. Grande première de cette édition, l'arbitrage vidéo, qui sera utilisé pour la première fois dans une compétition africaine. La commission des arbitres de la CAF s'était concertée, en novembre dernier, et avait tranché pour que l’arbitrage vidéo soit utilisé pour la première fois dans une compétition de la CAF.

La liste des joueurs marocains qui prendront part à cette cinquième édition a été dévoilée sur le site de la FRMF:

Anas Zniti (RCA)

Abdelali Mhamdi (RSB)

Ahmed Reda Tagnaouti (IRT)

Mohamed Nahiri (WAC)

Hamza Semmoumi (FUS)

Jawad Yamiq (RCA)

Marouane Hadhoudhi (DHJ)

Badr Banoune (RCA)

Nayef Aguerd (FUS)

Abdeljalil Jbira (RCA)

Zakaria Hachimi (WAC)

Yahia Jabrane (HUSA)

Mehdi Berrahma (AS FAR)

Salaheddine Saidi (WAC).

Walid El Karti (WAC).

Abdelilah Hafidi (RCA).

Badre Boulehroud (FUS)

Ayoub Nanah (DHJ)

Ayoub Kaabi (RSB)

Achraf Bencharki (WAC)

Ismail Haddad (WAC)

Ahmed Hamoudane (IRT)

Zakaria Hadraf (RCA)

Le programme des matchs

Le Groupe A débutera ses matchs au Complexe Mohammed V de Casablanca dès le samedi 13 janvier avec le match d'ouverture qui opposera le Maroc et la Mauritanie à 19h30. Le 14 janvier à 14h30, la Guinée affrontera le Soudan.



Les matchs des équipes du Groupe B auront lieu au Grand stade de Marrakech le 14 janvier. La Côte d'Ivoire jouera contre la Namibie à 16h30, suivi de Zambie-Ouganda à 19h30.

Le Groupe C foulera la pelouse du Grand Stade de Tanger le 15 janvier. La Libye rencontrera la Guinée Equatoriale dès 16h30. Le Nigéria et le Rwanda s'affronteront à 19h30.

Les équipes du Groupe D joueront au Grand stade d'Agadir le 16 janvier 2018, avec un duel Angola-Burkina Faso à 16h30 suivi d'un match Cameroun-Congo à 19h30.

La liste des matchs des phases de poules est à retrouver en intégralité sur le site de la CAF.

Les quarts de finale débuteront pour les groupe A et B dès le 27 janvier au Complexe Mohammed V de Casablanca et au Grand Stade de Marrakech. Les groupes C et D s'affronteront le 28 janvier aux Grands Stades de Tanger et d'Agadir.



La première demi-finale aura lieu le 31 janvier au Grand Stade de Casablanca, la deuxième au Grand Stade de Marrakech. Quant au match de classement, ce sera le 3 février, également au Grand Stade de Marrakech.

Enfin, la finale de cette compétition opposera les deux équipes finalistes au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca le 4 février à 19h00.

La billetterie en ligne est disponible et les prix fixés par le comité d'organisation sont de 30 DH, 50 DH et 100 DH selon la catégorie choisie. Les billets seront également disponibles à l'achat dès le 8 janvier, de 9h à 13h et de 14h à 19h, dans les points de ventes suivants: au complexe Mohamed-Benjelloun à Casablanca, au stade El Harti à Marrakech, au stade Inbiaat à Agadir, au stade Moulay Hassan à Rabat et à la salle couverte Ziaten à Tanger.

La manifestation sportive réunit les joueurs évoluant dans les clubs nationaux et championnats locaux de leurs pays respectifs, tous les deux ans en alternance avec la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Le Maroc avait été choisi peu après que le Kenya ne se voit retirer l'organisation du CHAN. Le royaume avait été préféré aux candidatures Equato-Guinéenne et Éthiopienne, en raison de ses "infrastructures, complexes sportifs, stades d'entrainement, unités hôtelières, hôpitaux et moyens de transport", détaillait la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué en octobre dernier.