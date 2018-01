Les 5 lieux à découvrir absolument en Tunisie, selon cette blogueuse voyage française

Son blog est un véritable guide fournissant conseils de voyages mais aussi les destinations à visiter. Marie Frayssinet est une blogueuse qui fait des voyages un mode de vie. Elle a ainsi visité 45 pays et n'a pas manqué de faire un tour en Tunisie, un pays "où la douceur de vivre et la gentillesse des Tunisiens, priment sur tout le reste!", affirme-t-elle.

Marie Frayssinet recommande 5 lieux à visiter absolument en Tunisie:

Le village Berbère de Chenini

Chenini est un village berbère à fort potentiel qui pourrait faire partie du patrimoine mondiale de l'UNESCO. Il est connu pour ses maisons troglodytes. Marie Frayssinet le présente comme un lieu "qui a plus de 1800 ans, rempli d’histoire et construit à flanc de montagne" et "un des plus beaux villages du monde".

Zmela, au coeur du Sahara

Zmela est un lieu situé à à 20 km au sud ouest de Ksar Ghilane. Pour s'y rendre, il faut un 4x4 ou un dromadaire. Des campements y sont installés. "Qu’est ce qui peut faire plus rêver qu’une aventure au coeur du désert, une nuit dans une tente à admirer les étoiles face aux dunes majestueuses du Sahara ?", s'émerveille la blogueuse.

La belle Sidi Bou Said

La célèbre ville de la banlieue nord de Tunis, Sidi Bou Said fait toujours rêver par son charme unique. Sidi Bou Said est "un lieu qui me faisait rêver depuis longtemps avec ses belles maisons au dôme blanc et ses volets bleus (le Pantone est charté… j’annonce la couleur). Sidi Bou Said c’est un balcon sur la mer en résumé", le décrit Marie Frayssinet.

L’amphithéâtre romain d’El Jem

El Jem est une ville qui a été fondée sur les vestiges de la cité antique de Thysdrus. Elle abrite l'amphithéâtre, le plus grand de l'Empire romain (entre 27.000 et 30.000 spectateurs3) après le Colisée de Rome et celui de Capoue. "148 m de long sur 122 de large… et 430 m de circonférence. De quoi s’essouffler sur les marches verticales pour arriver au sommet des 3 niveaux", le décrit la blogueuse.

Djerbahood, le coeur du street art tunisien

Djerbahood est un quartier situé à Erriadh, sur l’île de Djerba. Sa spécificité: être entièrement dédié au street art du monde entier.

"L’ambiance est si différente. Un mix d’art, de modernité… le tout sur des vieilles façades de maisons en terre cuite. En allant là bas, je te conseille de faire un stop dans le quartier juif pour aller manger quelques briques, c’est eux qui font les meilleures. Elles sont réputées dans tout le pays !", se félicite la blogueuse.

