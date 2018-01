La Villa Salammbô lance un appel à candidatures pour une première résidence de recherche et de création artistique

"Villa Salammbô", le nouvel espace de recherche et de création ouvert par l'Institut Français de Tunisie (IFT) et situé à Salammbô (banlieue nord de Tunis), vient d'annoncer le lancement d'un premier programme de résidence.

Un appel à candidatures pour intégrer la résidence est ainsi ouvert jusqu'au 15 février prochain.

Il s'adresse aux créateurs, penseurs et chercheurs français ou résidants en France mais aussi aux résidants africains (hors Tunisie), désireux de mener un projet de création, de recherche ou de commissariat d'exposition en Tunisie.

Au delà du domaine artistique et culturel (arts numériques et visuels, photographie, architecture, design, scénographie, arts de la scène, musique, cinéma, production digitale, littérature), les disciplines concernées par ce programme s'étendent aux sciences humaines et sociales.

La résidence "propose un lieu d'incubation, permettant de nourrir des projets de création et de recherche avec un ancrage en Tunisie, de nouer des complicités artistiques au-delà des deux rives et du continent africain.", explique l'IFT dans son communiqué.

Notons que l'espace, situé en bord de mer, offrira aux candidats retenus un environnement privilégié pour une durée d'1 à 3 mois.

Comme le souligne l'Institut Français, ces derniers bénéficieront, dans le cadre de leur projet, d'"un havre de sérénité propice au travail, tout en profitant de la proximité de Tunis, des scènes artistiques et intellectuelles".

L'admission inclut également une allocation de séjour forfaitaire de 1000€ (soit environ 300TDN) par mois.

Le programme prévoit d'accueillir 5 à 10 résidents pour l'année 2018.

