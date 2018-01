CANADA - Une vision d'un autre monde. Dans la nuit du 29 au 30 décembre dernier, Sophie Melanson a eu un réflexe particulièrement bienvenu. Habitante de la ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick dans l'Est du Canada, elle a eu le plaisir d'assister à un spectacle rare, la formation de colonnes lumineuses dans le ciel, et a pensé à immortaliser l'instant.

Aussi appelé "pilier solaire", ce phénomène fait comme l'arc-en-ciel ou l'aurore boréale partie des photométéores. En clair, il s'agit d'une illusion d'optique causée par l'entrée de lumière dans l'atmosphère, lumière qui est ensuite déformée par la présence de perturbateurs. En l'occurrence, les colonnes lumineuses sont visibles quand la lumière vient ricocher sur d'infimes cristaux de glace en suspension dans l'air par temps froid.

Light pillars from last night and this morning. The brightest I've seen so far and all around Moncton city sky. Still there at 6am this morning when I woke up (last pic) ☺️ #Lightpillars #aoptics @StormHour @weathernetwork pic.twitter.com/qGeePE2RIJ

— Sophie Melanson (@CodiacSm) 30 décembre 2017