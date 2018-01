Iran: Pourquoi ces slogans pro-monarchie apparus dans les manifestations en disent long sur la contestation

TEHRAN, IRAN - DECEMBER 30 : People gather to protest over high cost of living in Tehran, Iran on December 30, 2017. (Photo by Stringer/Anadolu Agency/Getty Images) | Stringer/Anadolu Agency/Getty Images

INTERNATIONAL - L'Iran vit son mouvement de contestation le plus important depuis près de 10 ans. Initiées le 28 décembre à Machhad, la deuxième ville du pays, les manifestations ont gagné une quarantaine de localités, dont beaucoup de petites villes de province. Au moins 21 personnes, dont 16 manifestants, ont été tuées en cinq jours de protestation.

Le mouvement est né en opposition aux mesures d'austérité du président Hassan Rohani depuis son arrivée au pouvoir en 2013, comme les réductions des budgets sociaux ou les augmentations des prix des carburants annoncées il y a quelques semaines. Les Iraniens n'ont par ailleurs pas vu le résultat de la levée des sanctions internationales économiques et financières en 2016 et de la signature des accords sur le nucléaire de 2015, dont ils espéraient qu'elles amélioreraient leur situation économique.

Dans les rangs des manifestants, les slogans antigouvernementaux se font entendre, comme "mort à Rohani" mais aussi "pas Gaza, pas le Liban, ma vie en Iran", semblant ainsi critiquer les engagements du gouvernement dans d'autres causes régionales plutôt que sur le front domestique. Mais le mouvement a en fait rapidement agrégé différentes tendances politiques, diversifiant aussi les slogans criés dans les rues du pays.

"L'aspiration à plus de sécularisme"

Ainsi a-t-on pu entendre, dès le 28 décembre à Machhad, des "paix à ton âme Reza Shah" ou des "Pahlavi! Pahlavi!". Reza Shah Pahlavi, mort en 1944, est le fondateur de la dynastie des Pahlavi, la dernière ayant régné sur l'Iran avant le passage à la république islamique. Reza Shah est le père de Mohammad Reza Pahlavi, dernier Shah d'Iran, qui a quitté le pays en 1979 après les manifestations massives contre son régime.

♦️ در تجمع «نه به گرانی» در مشهد، معترضان شعار می دهند «رضا شاه، رضا شاه، روحت شد». در فیلم های دیگر، معترضان علیه روحانی، دولت و نهادهای حکومتی ایران نیز شعار داده بودند.

عکس و فیلم های خود را به آدرس 👈 https://t.co/EJ5AlfA7R1 بفرستید pic.twitter.com/xKwgzuYOSv — VOA Farsi (@VOAIran) 28 décembre 2017

La référence à la monarchie peut surprendre. Est-elle le signe d'une volonté de retour en arrière de la part des manifestants? Pas vraiment, d'après la sociologue Amélie Myriam Chelly, auteure d'une tribune dans Le Monde. Si d'après elle "les tendances royalistes existent en Iran", cette référence "ne doit pas être entendue comme une volonté de revenir à la monarchie", mais comme l'expression de "l'aspiration de couches sociales de plus en plus diverses à plus de sécularisme".

Extrêmement antireligieux, Reza Shah a en effet interdit le port du voile dans les lieux publics et confisqué de nombreuses prérogatives aux mollahs, personnalités religieuses de premier plan, rappelle notamment la sociologue.

D'après des vidéos diffusées par les médias iraniens et sur les réseaux sociaux, les manifestants se sont attaqués à des bâtiments publics, des banques, mais aussi des centres religieux et des bassidjis (les milices islamiques). "La population s'en est pris, entre autres, à des mollahs, considérés comme les acteurs de la confiscation des biens de la population, à des hosseinyeh, à savoir des centres cultuels de procession chiites", explique Amélie Myriam Chelly.

L'héritier du trône soutient les manifestants

"De tels slogans constituent une nouveauté absolue. Ils montrent non seulement un rejet de la République islamique mais aussi de la religion islamique voire de l'islam en général", analyse Stéphane Dudoignon, chercheur au CNRS, interrogé par Le Monde. "Le rejet actuel dépasse la personne du président et concerne l'ensemble de la République islamique", insiste-t-il, voyant dans cette "révolution" le témoignage d'un "effritement idéologique et sociologique" du régime.

Le fils aîné du dernier Shah d'Iran, héritier du trône, a d'ailleurs réagi aux manifestations sur Twitter. Depuis les États-Unis où il vit, Reza Pahlavi a demandé à la communauté internationale "d'aider le peuple iranien".

Theocracy, like communism, is a failed political ideology. It is not economically viable; it requires too much bloodshed to maintain its power while at the same time losing legitimacy thru such acts; and it requires making enemies out of natural allies to create distractions. — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) 31 décembre 2017

"La théocratie, comme le communisme, est une idéologie politique ratée. Elle n'est pas économiquement viable. Elle nécessite trop de sang versé pour se maintenir au pouvoir, tout en perdant sa légitimité à travers ces actes. Et elle nécessite de faire de ses alliés naturels ses ennemis pour faire diversion".

In add to detaining, torturing, beating + killing peaceful protestors, the regime blocks apps, cuts Internet and jams satellites. To our friends in the intl community: hold the regime accountable and help the Iranian people communicate with each other and the world. #IranProtests — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) 31 décembre 2017

"Le régime, qui emprisonne, torture, frappe et tue des manifestants pacifiques, bloque également des applications, coupe Internet et brouille les satellites. À nos amis de la communauté internationale: tenez le régime pour responsable et aidez les Iraniens à communiquer entre eux et avec le monde"

