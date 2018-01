Le groupe Saidal change de PDG

Le ministère de l'Industrie et des mines a nommé Mohamed Nouas au poste de P-dg de Saidal en remplacement de Yacine Tounsi, apprend-on auprès de ce groupe pharmaceutique public.

Le choix de M. Nouas, dont la cérémonie d'installation s'est tenue jeudi dernier au siège de Saidal, «a été fait pour assurer la continuité des activités de l'entreprise ainsi que par sa connaissance de son fonctionnement car ayant fait partie de ses cadres», explique la même source.

Le nouveau P-dg de Saidal est titulaire d'un diplôme d'Etat de pharmacie obtenu en 1989 du Département de pharmacie de l'Institut national d'études supérieures en sciences médicales (INESM d'Alger), ainsi que d'un diplôme des études médicales spécialisées (DEMS) décroché en 1993 (spécialité pharmacie galénique) de l'INESM d'Alger, et d'un grade de maître-assistant en pharmacie galénique en 1994.

Expert en pharmacie industrielle auprès du ministère de la Santé et enseignant de pharmacie galénique de grade maître-assistant depuis juillet 2004, M. Nouas a rejoint le groupe Saidal en 1994 où il a occupé plusieurs postes de responsabilité comme chercheur à l'Unité de recherche en médicaments et techniques pharmaceutiques (URMTP-Saidal), puis responsable du département des pâteux en 1995 avant d'occuper le poste de directeur de l'URMTP de 1995 à 1998.

En 1999, il a été directeur central de la technologie pharmaceutique à Biotic-Saidal (filiale de Saidal) de 2000 à 2003, puis directeur de l'usine El Harrach Biotic-Saidal de 2003 à 2010.

M. Nouas a également été membre du conseil d'administration et membre fondateur de la filiale Antibiotical-Saidal, ainsi que membre du conseil d'administration de la filiale Pharmal-Saidal et de Tassili arab pharmaceutical company (Taphco, laboratoire pharmaceutique de Rouiba réalisé en partenariat entre Saidal et des entreprises pharmaceutiques arabes).

En outre, à l'Institut Pasteur d'Alger, il a occupé le poste de chef de service du laboratoire central de contrôle de la qualité de 2011 à 2013, et chef de département des produits biologiques humains de 2013 à 2015, puis assistant du Directeur général chargé de la production des vaccins et sérums à usage humain.

