Quand le Chef cuisiner français Alain Ducasse propose son "interprétation" de notre fameux lablabi

Après le couscous en sandwich, place au lablabi version "simple soupe de pois chiches", tel que présenté par le Chef cuisinier français Alain Ducasse sur le site Académie du goût. Un piétinement de mauvais goût de notre fameux lablabi? "Une interprétation" du plat, clame le Chef.

Car le lablabi, version française, s'apparente en effet à un velouté de pois chiches, peut-être bon pour ceux qui ont un ulcère et qui ne supportent ni le piquant, ni le fortement épicé, en somme, ce qui fait la spécificité de ce plat tunisien. La photo de ce très "soft" lablabi parle d'elle-même. (ci-dessous)

Alors pour ceux qui ont quand même envie de l'essayer, le Chef Alain Ducasse vous livre les ingrédients. Dans cette version du Lablabi, on trouve bel et bien les pois chiches, le cumin et l'harissa (même si on ne la voit pas bien dans le résultat final). Mais le chef rajoute à la version originale des oignons, un bouillon de volaille, des feuilles de sauge et du pain de mie. Toutefois, pas d'oeufs légèrement cuits, encore moins de hergma (pieds de veau), ni même de thon, de câpre ou d'huile d'olive.

On vous laisse admirer le vrai lablabi tunisien (ci-dessous) :

