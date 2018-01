Le Salon des études supérieures au Royaume-Uni rempile pour une 4e édition au Maroc

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - Le British Council organise, du 11 au 15 janvier, sa 4ème édition du Salon des études supérieures au Royaume-Uni dans les villes de Casablanca, Rabat et Marrakech afin d'informer les étudiants marocains souhaitant y poursuivre leurs études et constituer un espace d'échange avec les représentants d’universités britanniques.

Cette année, 18 institutions britanniques d'enseignement supérieur et d'enseignement de la langue anglaise seront présentes sur place pour informer les étudiants marocains et étrangers établis au Maroc sur les cursus qu'ils proposent, du bac jusqu'au doctorat. Le salon débutera avec une première date à Rabat le 11 janvier puis s'installera à Casablanca le 13 janvier et proposera une dernière date à Marrakech le 15 janvier.

Tous les élèves de Terminale, les étudiants à partir du niveau Bac à Bac +5, les jeunes diplômés et les professionnels sont invités à y prendre part et pourront rencontrer des représentants du British Council pour s’informer sur le système d’éducation britannique, les possibilités de bénéficier de bourses et les procédures d’obtention de visa, le logement, le niveau linguistique requis et d’autres renseignements utiles.

Le Royaume-Uni, une destination prisée par les étudiants étrangers

Selon le British Council, le Royaume-Uni accueille plus de 400.000 étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur chaque année et compte plusieurs de ses établissements en tête du classement mondial des universités. Le système éducatif dispose d'un très bon niveau académique qui séduit des étudiants du monde entier et délivre des diplômes reconnus à l’international.

Parmi les institutions présentes cette année: la Queen Mary University of London, l'University College London, l'University of Westminster, l'Oxford Brookes University, entre autres. Des noms prestigieux qui devraient attirer des milliers de visiteurs.

L'an dernier, ils étaient en effet près de 6.000 à fouler les allées du salon lors de sa troisième édition. Cette année, les organisateurs espèrent en attirer 8.000 et proposent également une nouveauté: "Study UK Exhibitions", une application gratuite pour l'événement, disponible en téléchargement sur Google Play Store ou App Store et qui permet de s'informer en temps réel.



D'autre part, des mini-foires seront organisées par des exposants britanniques à l'école américaine de Rabat le 12 janvier, à la George Washington Academy de Casablanca le 12 janvier et à l'école américaine de Marrakech le 15 janvier.

Des événements de réseautage pour les exposants britanniques, les agents d'éducation et les conseillers scolaires auront lieu au Sheraton Hôtel à Casablanca, le 13 janvier, et au Centre Amal à Marrakech, le 14 janvier.

Le British Council invite les institutions éducatives marocaines à développer des partenariats avec les universités britanniques présentes.