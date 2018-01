Au Canada, elle capture des photos sublimes de colonnes lumineuses

Light pillars from last night and this morning. The brightest I've seen so far and all around Moncton city sky. Still there at 6am this morning when I woke up (last pic) ☺️ #Lightpillars #aoptics @StormHour @weathernetwork pic.twitter.com/qGeePE2RIJ

— Sophie Melanson (@CodiacSm) 30 décembre 2017