Les signataires de l'Accord de Carthage se réuniront cette semaine selon Wided Bouchamaoui

L'information a filtré en marge de la visite de la présidente de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat au Palais de Carthage: La réunion des signataires de l'Accord de Carthage aura lieu au courant de la semaine a indiqué Wided Bouchamaoui.

Cette réunion devrait être décisive quant à l'avenir d'un gouvernement d'union national et de la suite donnée à l'Accord de Carthage. Celui-ci a été décrié ces derniers mois entre l'aller-retour de l'Union Patriotique Libre et la sortie du gouvernement d'Afek Tounes et auparavant d'Al Joumhouri, sans compter les nombreuses remises en cause du secrétaire général de Machrou' Tounes Mohsen Marzouk .

Le 13 juillet 2016, 12 partis politiques et organisations avaient signé l'Accord de Carthage, la feuille de route du gouvernement.

Parmi les principales mesures contenues dans cet "Accord de Carthage" figurent: la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, la hausse de la croissance pour réaliser les objectifs du développement et de l'emploi, la lutte contre la corruption, le contrôle de l'équilibre budgétaire et l'élaboration d'une politique sociale efficace, l'instauration d'une politique spéciale pour les villes et les collectivités locales et enfin l'idée de pousser à l'efficacité du travail gouvernemental.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.