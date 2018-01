Les voeux des célébrités marocaines pour 2018

PEOPLE - En ce début d'année 2018, de nombreux Marocains ont partagé leur messages de voeux sur les réseaux sociaux avec leurs proches. Et les people et célébrités ne font pas exception. De Gad Elmaleh qui fête cette nouvelle année en famille à Leila Hadioui entourée de sapins, voici les voeux des stars marocaines:

Gad Elmaleh

L'humoriste franco-marocain s'est entouré de ses deux fils, Noé et Raphael, pour souhaiter une bonne année à ses fans, sous le soleil.

Happy new year!!❤️🎉🎉🍾 Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh) le 31 Déc. 2017 à 2 :49 PST

Mehdi Benatia

Le capitaine de l'équipe nationale marocaine a de son côté posté un petit best off de son année sur Facebook. On lui souhaite le même succès en 2018, une année stratégique avec la participation des Lions de l'Atlas en Coupe du monde en juin prochain.

La Fouine

La Fouine a lui aussi souhaité en vidéo une bonne année à ses fans:

Bonne année 2018 la famille ❤️ Une publication partagée par La Fouine (@lafouine78) le 1 Janv. 2018 à 2 :21 PST

Fashion Mintea

L'influenceuse Yasmina Olfi, alias Fashion Mintea, a elle célébré ce début d'année à Los Angeles, au sommet de la colline où se trouve le célèbre "Hollywood sign":

Le magie ressentie après avoir atteint le sommet est seulement possible après avoir vu toutes les marches escaladées sur le chemin. Je me sens si bien d'avoir débuté 2018 avec cette randonnée.

Malca

Le musicien marocain a récapitulé les accomplissement réalisés en 2017, une année marquée par la sortie de son titre "Casablanca jungle":

"2017 était une année pleine de chances, j'ai signé mon premier deal avec un label, rencontré des personnes merveilleuses, et sorti mon premier EP "Casablanca Jungle". Prochain arrêt 2018. Merci beaucoup pour votre soutien, gros câlin."

Leila Hadioui

C'est entourée de sapins que l'actrice et mannequin marocaine a souhaité une bonne année à ses followers: