La Tunisie parmi les 22 destinations touristiques les plus attrayantes pour l'année 2018, selon Bloomberg

Selon une liste dressée par Bloomberg, on retrouve la Tunisie parmi les 22 destinations touristiques les plus attrayantes pour l'année 2018.

Bloomberg a choisi ces destinations en fonction des événements les plus intéressants qui s'y déroulent, ainsi que les endroits les plus authentiques, se basant sur les recommandations de Google, ainsi que des voyageurs spécialisés "de confiance", disent-ils.

Ainsi, la Tunisie se retrouve aux côtés du Brésil, du Chili, du Singapour, de Los Angeles, des îles FIJI, de Washington, du Mexique, de Copenhague, ou encore de la Nouvelle-Orléans.

Bloomberg recommande la destination Tunisienne, la dépeignant comme une "île grecque", avec ses quartiers pavés et ses plages cristallines, mais avec moins de monde, et donc plus de calme.

Il cite comme exemple, l'hôtel Four Seasons à Tunis , qui "s'est imprégné de la tradition nord-africaine et son architecture en forme de dôme".

La chaîne d’hôtels asiatique Anantara semble également constituer un atout pour le tourisme tunisien selon Bloomberg, qui la décrit comme un lieu de lune de miel "épique", mettant en avant l'ouverture de son premier hôtel en mai prochain dans la région de Tozeur, lieu de tournage du première épisode de la célèbre saga, Star Wars.

Bloomberg recommande également le nouvel hôtel Six Senses à Gammarth, qui ouvrira ses portes pendant l'été prochain, et qui, disent-ils, mélange empreintes berbères, ottomanes, arabes et françaises. "Un tissu culturel unique" lit-on dans l'article.

Quant à la période idéale pour visiter la Tunisie, Bloomberg recommande d'y aller à partir de la mi-mars jusqu'à la mi-mai, afin de profiter de la douceur du printemps, mais aussi d'un meilleur rapport qualité-prix. Il recommande également d'éviter la Tunisie pendant le mois de Ramadan, à cause de la fermeture de la plupart des restaurants.

Parmi les autres destinations arabes, on trouve la Jordanie et la ville d'Abu Dhabi.

Quant aux destinations africaines, la Namibie et le sud de la Tanzanie font partie de la liste.

Le Salvador au Brésil et le Chili sont les destinations choisies pour l'Amérique Latine.

Ci-dessous, une carte des destinations choisies par Bloomberg, établie par le magazine belge l'Echo.

