Ce site vous aide à oublier les spoilers de vos films et séries préférés

"UnSpoil Me", c'est le nom de ce nouveau service en ligne insolite, qui vous permet d'oublier les moments clefs des films que vous souhaitez visionner à nouveau, grâce à l'hypnose.

Garder le même suspens qu'au premier visionnage de ce film que vous aimer regarder en boucle est en effet possible, c'est en tout cas ce que promet ce nouveau site lancé par Samsung Electronics.

Et parce que pouvoir regarder Love Actually ou Game of Thrones pour la centième fois avec toujours plus de suspens n'a pas de prix, "UnSpoil Me" est entièrement gratuit.

Sur son site, le service vous propose de "faire l'expérience de vos séries télé préférées comme si c'était la première fois", à la seule condition de confirmer que vous avez plus de 18 ans, que vous êtes mentalement sain et bien averti que l'hypnose peut avoir de réels conséquences.

L'hypnose, d'une durée de 23 minutes, se fait grâce aux instructions dictées par une voix masculine celle de l'illusionniste suédois de renommée internationale, Fredrik Praesto, spécialiste de l'hypnose qui vous guidera à travers les différentes étapes de l'expérience.

Si "UnSpoil Me" vous propose une séance avec l'un des plus grands spécialistes du domaine sans débourser un centime, c'est aussi un joli coup de pub pour le géant coréen qui expose par la même occasion les multiples fonctionnalités de sa Smart TV.

"Nous adorons les séries télé. C'est pour cela que nous concentrons tous nos efforts pour vous offrir un large choix de contenus dans nos Smart TVs. C'est aussi pour cela que nous vous redonnons la possibilité de refaire l'expérience de vos séries télé préférées avec le même sentiment d'excitation que lors de votre premier visionnage", explique le groupe.

Alors ça vous tente?

