Les élèves du lycée Abdelaziz Khouja de Kelibia rénovent leur salle de classe, une initiative citoyenne à prendre en exemple

Des élèves du lycée Abdelaziz Khouja de Kelibia ont décidé de retourner à l’enceinte de leur lycée pendant les vacances d’hiver. La raison n’était autre que de rénover leur salle de classe, la salle 19.

L’initiative vient de quatre camarades, Wiem Slama, Habib Bekir, Mariem Mejid et Sameh Jerbi.

Désormais, tous leurs autres camarades de classe pourront profiter d’un espace propre. Le sol abîmé, les murs vieillis et les tables salies ne sont plus qu’un mauvais souvenir.

Tout a été nettoyé et repeint. Rideaux, horloge murale, nappes, les fleurs, les jeunes lycéens ont aussi pensé aux décorations. La salle est complètement changée et la rentrée des classes se fera en blanc et violet pour eux.

L’idée a été très bien accueillie par l’administration, spécialement le directeur qui les a soutenus, que les élèves n’ont pas oublié de remercier.

Un exemple qui devrait encourager d’autres lycées sur toute la Tunisie à faire de même. Après tout, on passe quasiment autant de temps en classe que chez soi, et un environnement propre est très important pour le bien-être quotidien.

