Intervenant mardi sur les ondes de Shems Fm, le président de l’Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur, Lotfi Riahi, a fait savoir que des substances cancérogènes sont présentes dans des produits courants vendus dans les marchés tunisiens.

Il a rappelé que l’Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits (ANCSEP) relative au ministère de la Santé a détecté la présence de 125 substances chimiques nuisibles entrant dans la fabrication d’un certain nombre de produits importés à savoir le prêt-à-porter, les chaussures, les jouets pour enfants et les fournitures scolaires.

Riahi a précisé que ces produits bas de gamme sont commercialisés dans des grandes surfaces en appelant les autorités responsables à renforcer le contrôle et à limiter leur importation. Et de souligner la nécessité de lutter contre le commerce parallèle et la contrebande qui favorisent la distribution de ces produits dangereux et à l’origine de plusieurs maladies dont le cancer.

De son côté le porte-parole de l’organisation, Foued Ajroudi, a dévoilé que 70% des produits bas de gammes vendus en Tunisie proviennent essentiellement de la Turquie et de la Chine. Une situation alarmante qui nécessite selon lui plus de rigueur et de fermeté au niveau du contrôle technique.

Ajroudi a, par ailleurs, salué les efforts gouvernementaux concernant l’adoption de certaines mesures capables de maitriser les importations et limiter les dégâts tel que la suspension temporaire de l'accord de libre-échange entre la Tunisie et la Turquie.

D'après une récente étude menée par l’Institut National de Consommation (INC), 58.5% des parents achètent les jouets des circuits de commerce informel tandis que 41,5% se les procurent dans les espaces formels.

