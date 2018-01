Le nouveau visage de Casablanca en 2018 (PHOTOS)

INFRASTRUCTURES - Grand Théâtre, parc de la Ligue arabe, zoo d'Aïn Sebaâ... 2018 signe la fin des travaux de plusieurs projets d'aménagement à Casablanca. Lancés il y a un, deux ou trois ans, ces différents chantiers s'achèveront dans les mois qui viennent. Tour d'horizon de ces nouvelles infrastructures qui s'apprêtent à changer le visage de la capitale économique.

Le Grand Théâtre de Casablanca

Situé en plein coeur du centre historique de Casablanca, sur la place Mohammed V, le futur Grand Théâtre devrait ouvrir ses portes l'été prochain. Les travaux commencés en octobre 2014, et dont l'état d'avancement est estimé à 80%, devraient en effet s'achever en juin 2018. Conçu avec un budget global de 1440 millions de dirhams, le Grand Théâtre de Casablanca se présente comme "l'un des plus importants complexes culturels d'Afrique et du monde arabe", selon la société Casa Aménagement en charge du projet. Dédié à tous les arts de la scène (théâtre, danse, musique...), le lieu, conçu et exécuté par les architectes Christian de Portzamparc et Rachid Andaloussi, comprendra une salle de spectacles de 1800 places, une salle de théâtre de 600 places, une salle des musiques actuelles de 300 places, des petites salles de répétition et de réunions, des commerces (deux cafés-restaurants, un restaurant grande carte et une boutique d’art), ainsi qu'un "village" pour les artistes et techniciens. Un parking souterrain complète le projet.

Le parc de la Ligue arabe

Dernière ligne droite avant que les Casablancais puissent pleinement profiter du "poumon vert" de la capitale économique. Les travaux du parc de la Ligue arabe lancés en janvier 2016, qui s'achèveront bientôt (l'inauguration est prévue en septembre prochain), visent à redonner au parc sa stature d'antan. D'une superficie globale de 30 hectares, le parc comprendra un parcours sportif et un espace de jeux. Tous les espaces verts ont été réhabilités, et les deux parties du parc réunifiées. Des actions de sensibilisation à l’environnement, notamment pour les jeunes (chemin pédagogique, jardins éphémères d’initiation aux notions de jardinage et de connaissances des plantes) sont également prévues. L'état d'avancement des travaux, dont le coût global est de 100 millions de dirhams, est estimé à 80%.

La promenade maritime de la mosquée Hassan II

La mosquée Hassan II sera bientôt mieux intégrée au littoral. L'aménagement d'une promenade maritime d'1,5 kilomètres et de 13 hectares est en cours d'exécution. Les travaux d'aménagement, dont l'état d'avancement est estimé à 35%, devraient permettre aux Casablancais de profiter dès juin 2018 de cette nouvelle balade comprenant des espaces ombragés, des espaces verts, des jeux et des équipements sportifs pour enfants et adultes, ainsi qu'un parcours pour les joggeurs, promeneurs et cyclistes. Des kiosques, sanitaires publics et un parking de 1000 places sont également prévus. Lancé en janvier 2017 pour un budget de 200 millions de dirhams, ce projet vise à devenir "une plateforme d’échange et un lieu de rencontre pour tous les Casablancais".

Le parc zoologique d'Aïn Sebaâ

L'ancien zoo d'Aïn Sebaâ va bientôt renaître de ses cendres. Les travaux de construction, entamés en janvier 2016, devraient s'achever en septembre 2018. Ce parc zoologique conçu pour un budget total de 250 millions de dirhams comprendra trois aires géographiques représentant l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. Il accueillera plus de 45 espèces animales, une ferme pédagogique, deux espaces de pique-nique, un restaurant, une boutique et deux kiosques. L'état d'avancement des travaux du zoo, qui vise à "combler les besoins de la ville en matière d’offre en équipement d’animation", est estimé à 75%. Le lieu sera conçu selon le concept de zoo-immersion, en établissant un minimum d’obstacles entre le visiteur et les animaux. "Nous allons privilégier les barrières discrètes, comme les lattes en bois, les parois vitrées et les câbles fins", confiait au HuffPost Maroc Driss Moulay Rachid, directeur de Casa Aménagement, lors du lancement des travaux.

La forêt de Bouskoura Merchich

Étendue sur une superficie de près de 3.000 hectares, la forêt de Bouskoura Merchich, composée essentiellement d'eucalyptus, changera bientôt de visage. Le domaine forestier, dont les travaux d'aménagement ont été lancés en janvier 2016, sera réorganisé autour de 4 grands secteurs: "le petit canton", avec des aires de jeux et espaces sportifs; "la forêt laboratoire", pour sensibiliser les promeneurs à l'environnement, avec une maison de l’agriculture, une maison de l’écologie et des écosystèmes, une volière et un jardin écologique; "la forêt découverte", avec une maison des arbres et des parcours sensoriels; et enfin la "jeune forêt", avec un parc d’aventures et une maison de la grande forêt. Les travaux, qui ont nécessité un financement de 110 millions de dirhams, devraient être finalisés au mois de mars.

La place Rachidi

Si le parking Rachidi, dont les travaux ont commencé en janvier 2016, est terminé, ce n'est pas encore le cas de la place Rachidi, dont l'état d'avancement de son aménagement est estimé à 5%. Conçue pour accueillir diverses manifestations, cette place de 18.000 m2, située à l'angle du boulevard Rachidi et de l'avenue Hassan II, comprendra un skate park sur une superficie de 4.000 m2, des pergolas sur les deux côtés, et des aménagements paysagers. La place devrait être achevée en juin 2018. Le coût global du projet (parking et place) s'élève à 110 millions de dirhams. La construction du parking sous la place vise à "absorber la réduction considérable de places de stationnement en surface générée par le réaménagement du parc de la Ligue arabe et la fermeture des rues Abderrahmane Sahraoui et Pierre Marie Curie", précise Casa Aménagement, tout en répondant à la demande de stationnement qui sera générée par l’activité du Grand Théâtre de Casablanca.