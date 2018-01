Un programme pour les festivités de Yennayer (Mihoubi)

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a indiqué dans une déclaration à la Radio Chaîne I que son secteur a prévu un programme de festivités pour célébrer le premier jour du nouvel an amazigh, Yennayer, après avoir été consacrée journée de fête nationale chômée et payée.

Azzedine Mihoubi a expliqué que chaque wilaya du pays abritera durant toute une semaine des festivités pour mettre en valeur toute les traditions ancestrales de chaque région.

Le ministre a par ailleurs déclaré avoir insisté auprès de toutes les directions régionales et centrales de son département de mettre, à chaque occasion, en avant la dimension amazighe de notre culture, et ce, "lors de toutes les festivités et rencontres culturelles quelle que soit sa dimension, locale, nationale ou internationale".

M. Mihoubi a ajouté qu’un travail de coordination avec l’ensemble des corps de sécurité est établi en vue de la réussite de toutes les manifestations.

