Chris Zylka et Paris Hilton vont se marier

PEOPLE - "I said Yas!" ("j'ai dit oui"). Ils se connaissent depuis près de huit ans, mais n'avaient officialisé leur couple qu'en février 2017. Paris Hilton et Chris Zylka sont désormais fiancés, comme l'a annoncé l'héritière sur son compte Instagram ce mardi 2 janvier.

L'acteur de "The Leftovers" a demandé sa belle en mariage sur les très huppées pistes de ski d'Aspen dans le Colorado, devant les objectifs des photographes du magazine People. Une série de clichés que la jeune femme de 36 ans s'est empressée de partager:

"Je suis tellement heureuse d'être fiancée à l'amour de ma vie et mon meilleur ami. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse, en sécurité et aimée. Il est parfait pour moi sur tous les plans et m'a montré que les contes de fées existent vraiment"