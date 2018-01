Une nouvelle version du film «Breakfast Club» sortira bientôt

The Breakfast Club

The Criterion Collection, collection de DVDs et de Blu Ray proposant des coffrets de luxe de films importants, classiques ou contemporains, lancera une nouvelle version du film Breakfast Club.

Celle-ci comportera 50 minutes de scènes inédites, selon Vulture, qui a d'ailleurs partagé en exclusivité une scène inédite de cette nouvelle version. On y voit Claire Standish (Molly Ringwald) et Allison Reynolds (Ally Sheedy) en conversation dans la salle de bain. Mais au lieu de répondre à Claire, Allison ramasse une croustille à l'aide d'une serviette à main au fond du lavabo...

En outre, le son et l'image du film seront revampés au goût du jour et on pourra y voir des entrevues avec les acteurs.

Breakfast Club, film américain culte de 1985, a été réalisé par John Hughes et met aussi en vedette Judd Nelson, Emilio Estevez et Anthony Michael Hall.

Le DVD et le Blu-ray de Breakfast Club de la Criterion Collection sortiront le 2 janvier prochain.