Découvrez les célébrations du nouvel an à travers le monde (PHOTOS)

PHOTOS - Des feux d'artifice grandioses à l'occasion du nouvel an. Plusieurs villes dans le monde ont accueilli l'année 2018 en lumières et en couleurs. De Dubaï et à Sydney en passant par Pékin, les célébrations se sont multipliées, les unes plus extravagantes que les autres.

À travers cette série de photos Reuters, HuffPost Maroc vous fait revivre l'accueil chaleureux réservé à l'année 2018 dans différentes villes du globe.