Le roi Mohammed VI félicite George Weah, le nouveau président du Libéria

MESSAGE – Le roi Mohammed VI a présenté, ce lundi, "ses vives félicitations" au nouveau président de la république du Libéria, George Weah, indique un communiqué du cabinet royal, relayé par la MAP. Dans un entretien téléphonique, le souverain a félicité M. Weah, "pour son élection à la magistrature suprême de son pays".

Pour sa part, George Weah a exprimé au roi Mohammed VI "sa ferme volonté de raffermir les relations multidimensionnelles liant la république du Libéria au royaume du Maroc”.

La légende du football libérienne est parvenue à s'imposer aux élections présidentielles dans son pays, avec un score défiant toute concurrence. George Weah a réussi à évincer son principal concurrent, le vice-président, Joseph Boakai. La Commission électorale libérienne (CEN) avait confirmé, jeudi, que George Weah a remporté 61,5% des voix, lors du second tour de l'élection présidentielle au Liberia, contre 38,5% pour Joseph Boakai.

A 51 ans, le brillant attaquant du FC Monaco, du PSG et du Milan AC dans les années 1990 sera dès le 22 janvier 2018 le président du Libéria en succédant à Ellen Johnson Sirleaf. Cette dernière représente l'unique femme élue chef d'Etat en Afrique à ce jour. Elle ne pouvait plus se représenter après deux mandats de six ans.